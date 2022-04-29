Про це Гутерреш заявив в інтерв’ю CNN після зустрічі з президентом держави-терориста РФ Володимиром Путіним.
За його словами, проведення зустрічей (ймовірно з Путіним) суттєвого впливу на хід бойових дій не матиме, зокрема не припинить їх.
“Війна не закінчиться зустрічами. Це відбудеться лише тоді, коли Російська Федерація вирішить її припинити, та коли після припинення вогню з’явиться можливість серйозної політичної угоди”, – заявив Гутерреш.
Водночас він повторив, що ООН як інституція надалі закликатиме країни до “незалежного розслідування” воєнних злочинів, які здійснили російські солдати у Бучі.
- Нагадаємо, дев’яте загальнонаціональне опитування, проведене Соцгрупою “Рейтинг”, засвідчило, що 98% українців негативно ставляться до президента РФ Володимира Путіна.
- Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борелль прокоментував вчорашні ракетні обстріли Києва, коли з візитом у столиці України перебували генсек ООН Антоніу Гутерреш та прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков.