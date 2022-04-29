Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що звичайними "зустрічами" війну РФ проти України не зупинити. Для цього потрібні як ініціатива безпосередньо Кремля, так і домовленості.

Про це Гутерреш заявив в інтерв’ю CNN після зустрічі з президентом держави-терориста РФ Володимиром Путіним.

За його словами, проведення зустрічей (ймовірно з Путіним) суттєвого впливу на хід бойових дій не матиме, зокрема не припинить їх.

“Війна не закінчиться зустрічами. Це відбудеться лише тоді, коли Російська Федерація вирішить її припинити, та коли після припинення вогню з’явиться можливість серйозної політичної угоди”, – заявив Гутерреш.

Водночас він повторив, що ООН як інституція надалі закликатиме країни до “незалежного розслідування” воєнних злочинів, які здійснили російські солдати у Бучі.