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Зустріли оплесками: як нападника на «Схеми» поновили на посаді в «Укрексімбанку»

Співробітники "Укрексімбанку" зустріли оплесками поновленого на посаді директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова, який напав на журналістів програми “Схеми”.

П’ятниця, 12 листопада 2021, 17:29

Відповідне відео опублікували керівниця програми “Схеми” Наталка Седлецька та нардеп Гео Лерос. 

11 листопада стало відомо, що директора департаменту банківської безпеки “Укрексімбанк” Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова, які застосували силу до журналістів програми “Схеми”, поновили на посадах.

На відео можна побачити, як Тельбізов повертається на роботу і працівники банку зустрічають його оплесками.

“Краш-тесту кращого не можна було пройти в жодній організації!”, – сказав Тельбізов на відео, надсилаючи повітряні поцілунки присутнім.

Напад на “Схеми”

На журналістів програми “Схеми” — розслідувача Кирила Овсяного та оператора  Олександра Мазура — напали в “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю з головою правління Євгеном Мецгером просто в його кабінеті. Момент нападу журналісти зафільмували на камери, на які записували інтерв’ю. Працівники банку видалили ці записи, але журналістам вдалося відновити файли за допомогою технічних фахівців.

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Напад стався після того, як пролунало запитання про підозрілий кредит на 60 млн доларів, який державний “Укрексімбанк” видав підприємцеві з тимчасово окупованої території України, що контролюється російськими бойовиками.

В “Укрексімбанку” спершу заявили, що журналісти програми “Схеми” намагалися протиправно заволодіти даними з обмеженим доступом і використовували незаконні методи отримання інформації. Також оголосили про плани щодо звернення  до правоохоронців.

У поліції Києва повідомили, що правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування нападу на журналістів. Було відкрито кримінальне провадження.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що “перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок”, та додала, що “відповідальність неминуча”.

7 жовтня Мецгер перепросив через напад на журналістів “Схем”. За словами Мецгера, ці події стали шоком для нього самого.

Теги: Схеми, Ігор Тельбізов, напад на журналіста, Схеми, Укрексімбанк

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