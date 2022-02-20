20 лютого в Одесі відбувся Марш єдності на тлі загострення військово-політичної ситуації в Україні. Тисячі одеситів підтримали цілісність держави, продемонструвавши готовність захищати місто та країну від нападу Російської Федерації.

Про це повідомив народний депутат від фракції “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко у Facebook.

Вигукуючи “Слава Україні” та “Слава Героям Небесної сотні” одесити вийшли на Соборну площу, звідти колоною попрямували через Дерибасівську та рушили до Потьомкінських сходів. На завершення акції учасники розгорнули більш як стометровий прапор України на сходинках.

“Вся Україна зараз бачить, як зібрались одесити, і сказали своє слово – Одеса – це Україна! Для Путіна в Україні є три сакральні міста – Київ, Одеса та Севастополь. На жаль, Севастополь поки тимчасово окупований, але Крим – це Україна, і ми обов’язково його повернемо. А Одеса демонструє Путіну, що його ніхто тут не чекає, і якщо він сюди прийде, то ми його зустрінемо зі зброєю в руках!”, – написав Олексій Гончаренко.

Серед учасників Маршу були не лише ветерани російсько-української війни, військовослужбовці, курсанти навчальних закладів, представники громадських організацій, але й звичайні одесити, молодь та літні люди, котрі продемонстрували готовність на захист свого рідного міста у разі військової агресії РФ.

Окрім цього, патріотична хода показала, що Одеса справді інтернаціональне місто. Підтримати українців у їхній боротьби проти агресії РФ прийшли громадяни різних держав: Грузії, СШ, Польщі, Білорусі та Молдови.

Як повідомляє “Радіо Свобода” за словами одної з організаторок акції Наталі Михайленко, одесити вийшли разом на вулиці, щоб відчути підтримку одне одного та продемонструвати єдність.