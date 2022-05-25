Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибіцький, передає “Крим.Реалії”.

“Вони стали обережними, але їхнє корабельне угруповання на сьогодні, на жаль, забезпечує повний контроль Азовського моря, і це зрозуміло, разом з Керченською протокою, і вони зараз блокують наші порти на Чорному морі”, – зазначив Скибіцький.

Він наголосив, що мета одна: це завдання збитків в економічному плані, для того, щоб не допустити функціонування портів як економічних зон. Не допустити руху товарів, як на території України, так і з території наших портів, і підтримання готовності до застосування тих найбільших десантних кораблів, інших кораблів у разі проведення морської десантної операції.

Водночас представник ГУР зауважив, що дії ЗСУ змусили росіян обмежити діяльність Чорноморського флоту РФ на сьогоднішньому етапі.

Довідка. До повномасштабної війни постачання пшениці з України та РФ становило майже 30% світової торгівлі. Україна є четвертим у світі експортером кукурудзи та п’ятим за обсягами експортером пшениці, за даними Державного департаменту США.