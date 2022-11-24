В Україні поступово у різних регіонах відновлюється зв’язок, телекомунікаційні компанії точково продовжують працювати на генераторах.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, найкраща ситуація з роботою базових станцій у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях. Натомість у Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях досі є труднощі.

“Енергетики працюють без упину, щоб скоріше відновити електроенергію. Разом з нею поступово повертається і зв‘язок. Телеком-компанії точково продовжують працювати на генераторах, десятки з яких ми передали раніше. Дякую кожному оператору та енергетику. Щодня ви робите велику справу”, – зауважив Михайло Федоров.

Зазначимо, що у ДТЕК оголосили, що стабілізацію енергосистеми України буде забезпечено найближчими годинами. Компанія вже відновила роботу своїх електростанцій та електромереж після російської атаки.

Вже відновлено живлення всіх об’єктів критичної інфраструктури, як-от лікарень та водоканалів. Вони мають електропостачання у всіх регіонах, де працюють спеціалісти компанії. Зараз поступово повертають світло побутовим споживачам.