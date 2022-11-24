Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
За його словами, найкраща ситуація з роботою базових станцій у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях. Натомість у Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях досі є труднощі.
“Енергетики працюють без упину, щоб скоріше відновити електроенергію. Разом з нею поступово повертається і зв‘язок. Телеком-компанії точково продовжують працювати на генераторах, десятки з яких ми передали раніше. Дякую кожному оператору та енергетику. Щодня ви робите велику справу”, – зауважив Михайло Федоров.
Зазначимо, що у ДТЕК оголосили, що стабілізацію енергосистеми України буде забезпечено найближчими годинами. Компанія вже відновила роботу своїх електростанцій та електромереж після російської атаки.
Вже відновлено живлення всіх об’єктів критичної інфраструктури, як-от лікарень та водоканалів. Вони мають електропостачання у всіх регіонах, де працюють спеціалісти компанії. Зараз поступово повертають світло побутовим споживачам.
- Станом на 17:20 24 листопада, 70% житлового фонду столиці перебувало в режимі аварійного відключення електроенергії.
- Станом на 24 листопада у Києві, після чергової масованої ракетної атаки, водопостачання відновлено в усіх районах столиці.