Народна депутатка від "Слуги народу" Анна Колісник пояснила, що мала на увазі, коли у телефонній переписці написала, що "треба валити з цієї країни".

Про це розповідають #Букви.

Нагадаємо, що вчора у Анна Колісник у сесійній залі Парламенту переписувалася з абонентом на ім’я Стас, якому написала, що слухає виступ головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака.

“Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни”, – написала народна депутатка.

Фото: #Букви

Сьогодні депутатка на своїй сторінці у Facebook опублікувала пост, в якому пояснила, що мала на увазі “поїхати на відпочинок на травневі свята”.

“Сьогодні я стала предметом обговорення журналістів, мовляв, хочу покинути країну. Насправді мова йде про відпочинок на травневі свята, а не про те, що я зібралася покидати країну зовсім. Я жива людина і маю право на відпочинок, як і кожен. Люблю свою країну і до іншої виїжджати не збираюся! Шкода, що журналістів не цікавить робота в комітеті та поза стінами парламенту. І дуже прикро, що саме так ЗМІ розтлумачило мої слова”, – написала Анна Колісник.

Але у коментарях люди не повірили такому виправданню:

“Саме так і я пропоную своїй жінці поїхати кудись відпочити: “Звалюємо з країни”.

“Це який вже раз “нєправільно понялі”? Ви за кого нас тут маєте, думаєте ми тупі?”

“Цікавий синонім до слова “відпочивати” – “валити”.

“Валіть вже усіма слугами і президента свого заберіть”.

“Божа роса прям або знов контекст випав”.

“Краще б ви просто виправдалися і вибачилися, що невдало пожартували. А так і правда виглядає, що людей за ідіотів тримаєте”.

“Просто скажіть – вам не соромно?”

А хтось із користувачів більше переймався “Барсиком” із переписки.

“А хто такий Барсик?”

“Більше цікавить, до чого готовий Барсик і чим саме пахне біля кабінету?”

Згодом народна депутатка видалила свій допис – наразі він недоступний.

Нагадаємо, що начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді, повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України, зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні.

Також Руслан Хомчак повідомив обставини обстрілу від 26 березня, унаслідок якого загинули четверо українських військовослужбовців.