Про це розповідають #Букви.
Нагадаємо, що вчора у Анна Колісник у сесійній залі Парламенту переписувалася з абонентом на ім’я Стас, якому написала, що слухає виступ головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака.
“Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни”, – написала народна депутатка.
Фото: #Букви
Сьогодні депутатка на своїй сторінці у Facebook опублікувала пост, в якому пояснила, що мала на увазі “поїхати на відпочинок на травневі свята”.
“Сьогодні я стала предметом обговорення журналістів, мовляв, хочу покинути країну. Насправді мова йде про відпочинок на травневі свята, а не про те, що я зібралася покидати країну зовсім. Я жива людина і маю право на відпочинок, як і кожен. Люблю свою країну і до іншої виїжджати не збираюся! Шкода, що журналістів не цікавить робота в комітеті та поза стінами парламенту. І дуже прикро, що саме так ЗМІ розтлумачило мої слова”, – написала Анна Колісник.
Але у коментарях люди не повірили такому виправданню:
“Саме так і я пропоную своїй жінці поїхати кудись відпочити: “Звалюємо з країни”.
“Це який вже раз “нєправільно понялі”? Ви за кого нас тут маєте, думаєте ми тупі?”
“Цікавий синонім до слова “відпочивати” – “валити”.
“Валіть вже усіма слугами і президента свого заберіть”.
“Божа роса прям або знов контекст випав”.
“Краще б ви просто виправдалися і вибачилися, що невдало пожартували. А так і правда виглядає, що людей за ідіотів тримаєте”.
“Просто скажіть – вам не соромно?”
А хтось із користувачів більше переймався “Барсиком” із переписки.
“А хто такий Барсик?”
“Більше цікавить, до чого готовий Барсик і чим саме пахне біля кабінету?”
Згодом народна депутатка видалила свій допис – наразі він недоступний.
Нагадаємо, що начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді, повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України, зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні.
Також Руслан Хомчак повідомив обставини обстрілу від 26 березня, унаслідок якого загинули четверо українських військовослужбовців.
- Верховна Рада України 30 березня на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.