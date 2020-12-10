Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
“За даними слідства, президент НААН отримав у користування автомобіль за включення особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків Національної академії аграрних наук України та подальшу передачу матеріалів із цього питання на розгляд Президії НААН”, – йдеться в повідомленні.
Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Президента НААН підозрюють у межах ч.3 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Зараз посаду президента НААН обіймає Ярослав Гадзало.
- Детективи НАБУ викрили колишнього посадовця “Миколаївобленерго”, який пропонував главі Фонду державного майна Дмитрові Сенниченку $100 тисяч хабаря за працевлаштування на посаду керівника цього ж обленерго.