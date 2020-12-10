Президента Національної академії аграрних наук викрили на хабарі. За даними слідства, він за машину обіцяв включити людину до списку претендентів на звання академіка.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

“За даними слідства, президент НААН отримав у користування автомобіль за включення особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків Національної академії аграрних наук України та подальшу передачу матеріалів із цього питання на розгляд Президії НААН”, – йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Президента НААН підозрюють у межах ч.3 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Зараз посаду президента НААН обіймає Ярослав Гадзало.