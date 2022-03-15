Про це йдеться у відповідному відеозверненні.
“Якщо ви думаєте, що уявляєте масштаб катастрофи у Маріуполі від злочинів РФ, то запевняю, навіть близько не уявляєте. Ми, медики, цілодобово під обстрілами ворожої авіації та артилерії намагаємося допомагати не лише військовим, а й цивільним. Бо швидкі вже не їздять і ніхто нікому не допомагає”, – наголосила медичка.
Вона зазначила, що чи не кожна бомба, град, руйнування — це не просто поранені. Це відірвані руки та ноги, вибиті очі, розірвані осколками тіла, нутрощі, що випадають.
Медичка полку “Азов” закликала слухати правду для розуміння ситуації та координації відповідних дій. Вона попросила нагадувати про Маріуполь, кричати про нього, оскільки за її словами, ніхто не хоче бути героями й мучениками посмертно.
- Нагадаємо, російські окупанти взяли у заручники лікарів та пацієнтів обласної лікарні в Маріуполі – про це встиг повідомити один із працівників закладу.
- Місто Маріуполь на 20-й день війни майже зруйноване, а тіла людей – мирних жителів і військових – які дотепер просто лежали на вулицях, щойно почали забирати.
- У РФ стверджують, що стратегічний сухопутний коридор між Кримом та Донбасом встановлено – Маріуполь знищують саме для цього.