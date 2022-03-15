Медики полку "Азов" заявили про катастрофічну ситуацію в місті. Вони закликали деблокувати Маріуполь, аби мати змогу доставити медикаменти постраждалим, евакуювати поранених та поховати мертвих.

Про це йдеться у відповідному відеозверненні.

“Якщо ви думаєте, що уявляєте масштаб катастрофи у Маріуполі від злочинів РФ, то запевняю, навіть близько не уявляєте. Ми, медики, цілодобово під обстрілами ворожої авіації та артилерії намагаємося допомагати не лише військовим, а й цивільним. Бо швидкі вже не їздять і ніхто нікому не допомагає”, – наголосила медичка.

Вона зазначила, що чи не кожна бомба, град, руйнування — це не просто поранені. Це відірвані руки та ноги, вибиті очі, розірвані осколками тіла, нутрощі, що випадають.

Медичка полку “Азов” закликала слухати правду для розуміння ситуації та координації відповідних дій. Вона попросила нагадувати про Маріуполь, кричати про нього, оскільки за її словами, ніхто не хоче бути героями й мучениками посмертно.