“Друзі, не панікуйте.

Це головне та найважче, але ви точно впораєтеся.

Зараз ви своєю роботою захищаєте Україну.

Українська армія відбиває фізичні атаки агресора, а ви — інформаційні.

Інформація — це потужна зброя. Маємо фіксувати кожен злочин Росії, показувати кожну перемогу України. Разом захищати кожну ділянку української землі.

Ваш фронт — інформаційний. Ваша місія — інформаційний захист України.

Росія прийшла вбивати українців. Україна просто зараз захищає своє право на існування.

Кожен з нас має зробити все можливе, щоб допомогти собі, одне одному та державі”- це повідомлення з внутрішнього чату #Букв. Ці ж слова ми адресуємо читачам #Букв.

Українці та українки, ми маємо історичну місію. Зараз ми захищаємо своє право на існування. Право на вільне життя.

Ця війна священна для нас. За нами Бог, за нами правда!

#Букви працюють цілодобово, щоб тримати вас в курсі подій. #Букви — це люди, віддані своїй справі. Зараз нам потрібна ваша підтримка. Ви можете допомогти нам захищати інформаційну безпеку країни, інвестуючи в нас.

ПриватБанк: ТОВ “Букви.ком,@Букви”
UA643052990000026009006201896
МФО 300711

ЄДРПОУ 40825182

Сьогодні Україна та українці захищають свободу від рабства. Життя від гниття. Вільний світ від концтабору.

Разом до перемоги!