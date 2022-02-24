“Друзі, не панікуйте.
Це головне та найважче, але ви точно впораєтеся.
Зараз ви своєю роботою захищаєте Україну.
Українська армія відбиває фізичні атаки агресора, а ви — інформаційні.
Інформація — це потужна зброя. Маємо фіксувати кожен злочин Росії, показувати кожну перемогу України. Разом захищати кожну ділянку української землі.
Ваш фронт — інформаційний. Ваша місія — інформаційний захист України.
Росія прийшла вбивати українців. Україна просто зараз захищає своє право на існування.
Українці та українки, ми маємо історичну місію. Зараз ми захищаємо своє право на існування. Право на вільне життя.
Ця війна священна для нас. За нами Бог, за нами правда!
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Сьогодні Україна та українці захищають свободу від рабства. Життя від гниття. Вільний світ від концтабору.
Разом до перемоги!