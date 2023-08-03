Сьогодні 1 липня 2023 рік. Ми воїни Інгушської Визвольної армії, піднімаючи прапор Джихаду, та знаходячись тут, на землі наших пращурів, звертаємось до нашого народу, а також до російських окупантів, агресорів, їх посібників, колаборантів, зрадників. Просто зараз ми спостерігаємо за черговим провалом цієї кривавої імперії під назвою російська федерація. Ми бачимо, що різні сили, на кшталт ПВК Вагнер, на чолі з Пригожиним, вже сьогодні влаштовують перевороти, а регіональні царьки на Кавказі стають все більш активними. Вони намагаються досягти своєї мети, та захистити свої інтереси, а ми маємо бути готові відбити будь-які виклики, та не перетворитись на легку здобич для наших ворогів.

Ми не дозволимо знову надурити наш народ, та вчинити геноцид над ним.

Сьогодні в Інгушетії є нормою такі явища, як страти без судів, систематичні викрадення, підкидання зброї, фабрикація кримінальних справ, розгул наркоманії, приниження та насилля у відношенні наших старих людей, жінок та навіть дітей.

Ми спостерігаємо свідоме покриття торговців наркотиками, а також повну бездіяльність стосовно різноманітних злочинів. Ці огидні явища вже призвели до жахливих наслідків, які неможливо ігнорувати.

Наш народ, зокрема молодь, глибоко деградує під цим впливом. Замість того, щоб вживати рішучих заходів та дбати про безпеку нашого суспільства, влада веде боротьбу лише за самозбереження. Про проблеми народу воліє замовчувати, а місцева маріонеткова влада сприяє знищенню нашого генофонду.

Ми спостерігаємо як насильно вербують та маніпулюють нашою молоддю, щоб відправити на війну проти українців, які не завдали нам ніякого лиха.

Ми стверджуємо, що мусульмани Інгушетії не відповідають за злочини путінського режиму в Україні та в усьому світі. У світлі успішного опору Української армії, російському режиму не залишається іншого виходу, окрім масової мобілізації, яка вже набирає обертів. Ми вважаємо за краще стати шахідами на шляху Аллаха на нашій землі, борючись за нашу релігію, честь і свободу, замість того, щоб помирати на путінській війні за чужий та ворожий нам бік Росію.

Закликаємо всіх братів на всьому Кавказі дотримуватись дисципліни та організованості. Усі чоловіки, які мають навички володіння зброєю, можуть взяти участь у формуванні джомаатов (груп, колективів) та розпочати процес бойового злагодження, військового вишколу відповідно до можливостей.

Також закликаємо вести розвідувальні заходи, та застосовувати як активну, так і пасивну розвідку, з використанням як технічних засобів, так й агентурних даних.

Всім співробітникам силових структур інгушської національності, які не заплямували себе кров’ю мусульман, наказується залишити роботу проти ісламу, проти свого народу і приєднатися до опору. Як мінімум вам не слід перешкоджати воїнам інгушської визвольної армії, навпаки ви маєте усіляко сприяти їм.

Інакше в цьому світі на вас чекає ганьба, а в день суду постанете перед Всевишнім Аллахом як захисники банди.

Всім наркоділкам, особливо тим, хто позбавляє нашу молодь честі та гідності, вербуючи у барижництво, негайно припинити їхню гнилу діяльність, та покаятися. Інакше на вас чекає неминуче покарання. З дозволом Аллаха ми очистимо свою землю від російського окупанта і позбавимося їх від свавілля та насильства Ми не сумніваємося в тому, що на нас чекає одне з двох благ, перемога чи рай.