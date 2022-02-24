Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за попередніми даними, внаслідок боїв із РФ у перший день війни загинули 137 українських громадян – військових і цивільних. Ще 316 отримали поранення.

Про це він сповістив під час звернення.

Президент зауважив, що 13 прикордонників, які героїчно загинули під час оборони острова Зміїний від російських бойовиків будуть посмертно нагороджені званням Героя України.

Також, за його словами, до Києва зайшли диверсійні групи ворога, тому мешканці столиці мають бути обачними та дотримуватися комендантської години. Наразі головна мета диверсантів – вбити президента та членів його сім’ї. Проте Зеленський запевнив, що ні він, ні сім’я Україну не покидали та не збираються.

“Я залишаюсь в урядовому кварталі разом з усіма, хто необхідний для роботи центральної влади”, – наголосив Зеленський.

Наразі ж, як заявив український лідер, “доля країни повністю залежить від її захисників”.