Сьогодні, 26 лютого, Зеленський у своєму відеозверненні наголосив, що українські війська вистояли й успішно відбивають атаки ворога. Також Київ та ключові міста навколо столиці контролюються Збройними Силами України.

Про це повідомив Зеленський у своєму зверненні.

Президент зауважив, що наразі окупанти б’ють по житлових кварталах, аби зруйнувати енергетичні об’єкти.

Водночас він наголосив, що сапера 35-ої окремої бригади морської піхоти Скакуна Віталія Володимировича посмертно буде нагороджено званням Героя України. Саме він підірвав Генічеський автомобільний міст перед танковою колоною РФ.

Звернувшись до Європи, Зеленський зауважив, що зруйновані ракетами та артилерією житлові будинки – це остаточний аргумент для світу спільно зупинити загарбницьке нашестя. Народ України має право отримати членство у ЄС.

Зокрема він звернувся до громадян Росії, констатувавши, що російські військові самі не можуть зрозуміти заради чого їх скерували в Україну.