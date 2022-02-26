Про це повідомив Зеленський у своєму зверненні.
Президент зауважив, що наразі окупанти б’ють по житлових кварталах, аби зруйнувати енергетичні об’єкти.
Водночас він наголосив, що сапера 35-ої окремої бригади морської піхоти Скакуна Віталія Володимировича посмертно буде нагороджено званням Героя України. Саме він підірвав Генічеський автомобільний міст перед танковою колоною РФ.
Звернувшись до Європи, Зеленський зауважив, що зруйновані ракетами та артилерією житлові будинки – це остаточний аргумент для світу спільно зупинити загарбницьке нашестя. Народ України має право отримати членство у ЄС.
Зокрема він звернувся до громадян Росії, констатувавши, що російські військові самі не можуть зрозуміти заради чого їх скерували в Україну.
Тисячі жертв, сотні у полоні, які просто не можуть зрозуміти заради чого їх відправили в Україну. Відправили помирати та вбивати інших. Чим швидше ви звернетесь до влади зі словами. що війну треба зупинити, тим більше ваших людей залишаться живими. Я вдячний вам за таку реакцію: мітинги, висловлення невдоволення. Просто зупиніть тих, хто бреше нам, бреше вам, бреше всім”, — акцентував Зеленський.
- Нагадаємо, що сьогодні він звернувся до громадян України, спростувавши інформацію ніби він закликає Збройні Сили України складати зброю та евакуюватись.
- Відомо, що наразі форуми та групи у месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Київщини масово заполонили повідомлення від ворожих агентів загарбника.
- Сьогодні, 26 лютого, підірвали міст поблизу села Стоянка на міжнародній автотрасі Київ-Чоп.
- Вранці міський голова Херсона Ігор Колихаєв оголосив, що Херсон під українським контролем.
- Раніше окупанти вдарили обстрілами з повітря по району аеропорту “Жуляни”. Снаряд потрапив у житлову багатоповерхівку.
- Також наразі диверсійно-розвідувальні групи російських військ постійно працюють та роблять спроби висадки на лівому березі столиці України.