Цього тижня у ЗМІ почала з'являтися інформація про зникнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу. У своєму черговому зверненні Президент України Володимир Зеленський припустив, що російський голова МО вирішив особисто захотів відвідати Чорнобаївку.

Про це йдеться у відеозверненні Президента України.

Сьогодні, 25 березня, рівно 30 років назад була заснована Служба безпеки України. За цей місяць 77 працівників Служби відзначено державними нагородами, двох з них званням Героя України посмертно.

“30 років тому саме 25 березня була заснована Служба безпеки нашої держави. Служба пройшла непростий шлях. І ми всі це знаємо. Але знаємо також, що за вісім років війни на Донбасі і вже за 30 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато співробітників Служби безпеки показали себе з найкращої – героїчної – сторони”, — наголосив Зеленський.

Відзначено державними нагородами 63 працівники правоохоронних органів України, 7 з них посмертно.

“Поліціянти, рятувальники, прикордонники, спецпризначенці Державного бюро розслідувань і працівники Служби судової охорони. Вдячний кожному і кожній”, — сказав Зеленський.

За його словами, Збройні Сили України за цей тиждень завдали ворогу потужних ударів, а також згадав зникнення голови МЗС РФ та спитав, чи не захотів він особисто відвідати аеродром Чорнобаївці?

“Кажуть, кудись зник міністр оборони Росії…Цікаво, може і він особисто захотів відвідати Чорнобаївку?”, — запитав Зеленський.

Зокрема президент зауважив, що рахунок російських втрат перевищив уже 16 000.

“Серед них і вищі командири. Про вбитих російських генерал-полковників чи адміралів поки не доповідали. Але командувач однієї з армій окупантів і заступник командувача Чорноморського флоту вже є”, — констатував Зеленський.

Варто зазначити, що за тиждень із заблокованих міст врятовано 37 606 людей, з них із Маріуполя 26 477.

“Впродовж тижня нам вдалося налагодити роботу 18 гуманітарних коридорів. Усього врятували із заблокованих міст 37 606 людей Зокрема, гуманітарним коридором із Маріуполя до Запоріжжя вдалося вивезти 26 477 маріупольців. Ситуація в місті залишається абсолютно трагічною. Російські військові не допускають у місто жодних гуманітарних вантажів”, — акцентував Зеленський.

Вже розпочаті виплати пенсій за квітень. Вже понад 20 млрд гривень виплачено за програмою єПідтримки для тих, хто втратив роботу або можливість займатися підприємництвом.

Готується нова програма для переселенців з регіонів бойових дій — будівництво тимчасового житла.

“Обласні адміністрації отримали чітке завдання – швидко виділити землю для будівництва тимчасового житла для переміщених осіб. Хочу ще раз підкреслити – це тимчасове житло. Після того як встановимо мир, ми почнемо негайну, масштабну відбудову нашої держави. Але зараз людям потрібен тимчасовий дім. Свій дім”, — резюмував Зеленський.