Відповідне звернення опубліковане в Instagram Зеленського.
Президент наголосив, що наразі ворог тисне з окупованого Криму, намагаючись просунутися у бік Мелітополя. На півночі країни ворог повільно просувається в Чернігівській області, але там є кому його тримати.
Водночас надійна оборона побудована у Житомирській області. Ворожий десант у Гостомелі блокують, війська отримали наказ на знищення”, сказав Зеленський.
Зокрема Зеленський звернувся до росіян та закликав їх виходити висловлюватися на Красній площі, в Петербурзі, Москві та решті міст Росії.
Ми бачимо, що багато росіян у соціальних мережах виступають проти війни. Ми це бачимо. Але керівництво Російської Федерації це навряд чи побачить. Тому прохання: якщо ви нас чуєте, розумієте нас і розумієте те, що ви наступаєте на незалежну країну, будь ласка, виходьте на площі, звертайтеся до президента своєї країни. Ми українці й знаходимося на своїй землі. Ви росіяни, і зараз ваші військові розпочали війну у нашій державі. Я дуже хотів би, щоб ви говорили про це на Червоній площі, в Петербурзі, Москві та інших містах вашої держави, а не тільки в інстаграмі”, – сказав він.
Він зауважив, що наразі Росія для всього світу перетворюється в “аналог так званої ДНР”. Зеленський зазначив, що він на постійному зв’язку з лідерами держав-партнерів. Росія вже почала отримувати санкції з великого пакета санкцій – найпотужніших у світовій історії.
Ніхто не може змусити нас, українців, віддати свою свободу, свою незалежність, свій суверенітет. Але схоже, що російське керівництво намагається це зробити за рахунок знищення своєї країни. Усе, що було зроблено Росією з 2000-го року, зараз може бути знищено в прямому ефірі, на очах у всього світу. Ми наголошуємо, що не Україна стала на шлях війни. Але саме Україна закликає зараз повернутися до миру”, – сказав Зеленський.
- Нагадаємо, що російські окупанти, котрі зазнали тотального спротиву українських захисників, почали здаватись у полон.
- Також внаслідок обстрілів РФ постраждало турецьке судно, що знаходилося неподалік від узбережжя Одеси. Судно прямує до румунських вод.
- Наразі, як повідомляють у Державній прикордонній службі України, наразі на острові Зміїний тривають бойові дії.
- Під час російського нападу застосовують не лише зброю, а й засоби для ведення інформаційної війни. Тож не поширюйте фейки та перевіряйте інформацію в офіційних джерелах.