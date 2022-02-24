Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та росіян, закликавши останніх не мовчати та не стояти осторонь. Не Україна обрала шлях війни, але Україна пропонує повернутися на шлях до миру.

Відповідне звернення опубліковане в Instagram Зеленського.

Президент наголосив, що наразі ворог тисне з окупованого Криму, намагаючись просунутися у бік Мелітополя. На півночі країни ворог повільно просувається в Чернігівській області, але там є кому його тримати.

Водночас надійна оборона побудована у Житомирській області. Ворожий десант у Гостомелі блокують, війська отримали наказ на знищення”, сказав Зеленський.

Зокрема Зеленський звернувся до росіян та закликав їх виходити висловлюватися на Красній площі, в Петербурзі, Москві та решті міст Росії.

Ми бачимо, що багато росіян у соціальних мережах виступають проти війни. Ми це бачимо. Але керівництво Російської Федерації це навряд чи побачить. Тому прохання: якщо ви нас чуєте, розумієте нас і розумієте те, що ви наступаєте на незалежну країну, будь ласка, виходьте на площі, звертайтеся до президента своєї країни. Ми українці й знаходимося на своїй землі. Ви росіяни, і зараз ваші військові розпочали війну у нашій державі. Я дуже хотів би, щоб ви говорили про це на Червоній площі, в Петербурзі, Москві та інших містах вашої держави, а не тільки в інстаграмі”, – сказав він.

Він зауважив, що наразі Росія для всього світу перетворюється в “аналог так званої ДНР”. Зеленський зазначив, що він на постійному зв’язку з лідерами держав-партнерів. Росія вже почала отримувати санкції з великого пакета санкцій – найпотужніших у світовій історії.