Про це йдеться у відповідному відеозверненні Джонсона у Twitter.
За його словами, російський народ заслуговує знати правду про те, що коїться в Україні та які звірства чинить їхня армія на території суверенної держави.
Джонсон заявив, що звірства російських військових, зокрема у Київській області та на інших територіях України вразили та жахнули світ.
“Ці повідомлення настільки шокуючі та жахаючі, тож не дивно, що ваша влада намагається сховати це від вас”, – зазначив прем’єр-міністр Великої Британії.
Він висловив сподівання, що якби росіяни бачили, що насправді відбувається, то не могли б підтримувати війну в Україні.
Джонсон закликав жителів РФ ввімкнути VPN та дізнаватись факти з неросійських ЗМІ. Водночас наголосив, що винних обов’язково покарають, натомість історія також не забуде тих, хто “закривав очі”.
“Вашого президента звинувачують у воєнних злочинах. Але я не вірю, що він діє від вашого імені”, – заявив Борис Джонсон.
To the Russian people, look at what is being done in your name.
You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp
— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 5, 2022
- Нагадаємо, Борис Джонсон 9 квітня прибув до Києва для зустрічі з Володимиром Зеленським.
- Також Велика Британія передасть Україні розвідувальні і транспортні бронеавтомобілі Mastiff і Jackal. Їх включено в першу чергу постачання.
- Водночас держава оголосила про нові санкції проти РФ у відповідь на скоєні російськими солдатами воєнні злочини в Україні. Серед санкцій – замороження активів “Сбербанку” та відмова від вугілля.
- Окрім цього, після переговорів між прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, лідери держав домовилися про нове постачання зброї для ЗСУ.