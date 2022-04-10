Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував звернувся до населення РФ російською мовою та закликав їх шукати правдиву інформацію про війну в Україні. Він висловив сподівання, що росіяни не можуть підтримувати Путіна, знаючи правду.

Про це йдеться у відповідному відеозверненні Джонсона у Twitter.

За його словами, російський народ заслуговує знати правду про те, що коїться в Україні та які звірства чинить їхня армія на території суверенної держави.

Джонсон заявив, що звірства російських військових, зокрема у Київській області та на інших територіях України вразили та жахнули світ.

“Ці повідомлення настільки шокуючі та жахаючі, тож не дивно, що ваша влада намагається сховати це від вас”, – зазначив прем’єр-міністр Великої Британії.

Він висловив сподівання, що якби росіяни бачили, що насправді відбувається, то не могли б підтримувати війну в Україні.

Джонсон закликав жителів РФ ввімкнути VPN та дізнаватись факти з неросійських ЗМІ. Водночас наголосив, що винних обов’язково покарають, натомість історія також не забуде тих, хто “закривав очі”.

“Вашого президента звинувачують у воєнних злочинах. Але я не вірю, що він діє від вашого імені”, – заявив Борис Джонсон.