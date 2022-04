Про це йдеться у відповідному відеозверненні Джонсона у Twitter.

За його словами, російський народ заслуговує знати правду про те, що коїться в Україні та які звірства чинить їхня армія на території суверенної держави.

Джонсон заявив, що звірства російських військових, зокрема у Київській області та на інших територіях України вразили та жахнули світ.

Він висловив сподівання, що якби росіяни бачили, що насправді відбувається, то не могли б підтримувати війну в Україні.

Джонсон закликав жителів РФ ввімкнути VPN та дізнаватись факти з неросійських ЗМІ. Водночас наголосив, що винних обов’язково покарають, натомість історія також не забуде тих, хто “закривав очі”.

To the Russian people, look at what is being done in your name.

You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 5, 2022