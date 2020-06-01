Про це повідомляють #Букви.

На тлі протестів в США та їх межами, пов’язаних зі смертю темношкірого чоловіка Джорджа Флойда в результаті жорстокого затримання білими поліцейськими, автогонщик Льюїс Гамільтон публічно висловився на підтримку мітингувальників.

Як відомо, Льюїс Хемілтон, пілот команди німецька команда “Формули-1” Mercedes AMG Petronas Motorsport, був першим темношкірим пілотом на змаганнях, а також першим темношкірим пілотом, який зміг здобути перемогу на трасі “Індіанаполіс Мотор Спідвей” в будь-якій дисципліні.

Видатний спортсмен в Instagram розкритикував своїх знайомих та колег, які ніяк не відреагували на те, що відбувається, а також нагадав, що в його спорті “домінують білі”.

Він наголосив, що підтримує виключно мирні протести, а також звернув увагу на те, що проблема расизму існує не тільки в США.

“Я не підтримую грабежі та підпали будівель, але підтримую тих, хто мирно протестує. Не може бути миру, поки наші так звані лідери не несуть зміни. Це не тільки Америка, це Великобританія, це Іспанія, це Італія та всі інші. Ставлення до меншин має змінитися, те, як ви вчите інших і рівності, і расизму, і классізму і тому, що ми всі однакові! Ми не народжені з расизмом і ненавистю в наших серцях, цьому вчать ті, на кого ми дивимося”, — написав він .

Члени Mercedes AMG Petronas Motorsport підтримали Льюїса і також висловилися проти будь-якого роду дискримінації.

“Ми з тобою, Льюїс. Терпимість — це елементарний принцип нашої команди, і у нас є різноманітність у всіх її формах. Ми вітаємо і заохочуємо людей всіх рас, культур, релігій, поглядів і способу життя, і засуджуємо всі форми дискримінації, коли ми працюємо разом, щоб сприяти змінам. Ми глибоко засмучені недавніми подіями і сподіваємося на якнайшвидшу деескалацію”, — йдеться в пості команди.

Нагадаємо, раніше на тлі триваючих протестів проти расизму публічно виступили компанії Playstation і Disney, а також американський бренд одягу Undefeated.

Як повідомлялося раніше, кілька днів тому в Міннеаполісі поліцейські затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліцейських застосував задушливий прийом, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Судмедексперти підтвердили, що причиною смерті стала задуха.