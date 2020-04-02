Британський актор Ідріс Ельба, відомий роллю Хеймдалля в фільмах про "Месників", повідомив, що вилікувався від COVID-19.

Про це він написав у Twitter.

Як повідомлялося раніше, 17 березня Ідріс Ельба та його дружина отримали результати тесту на COVID-19. Вони виявилися позитивними.

“У нас обох все в порядку, все ще без симптомів. Ми пройшли карантинний період, але ми трохи в підвішеному стані — не можемо повернутися додому. Тому нам просто потрібно трохи посидіти на місці. Крім цього, ми в порядку, і ми так вдячні за це. Я думаю, що найгірше, ймовірно, вже пройшло”, — сказав Ельба.

Актор зазначив, що очікував, що перебіг хвороби буде більш важким.

“Я думав, що безумовно буду відчувати себе гірше, як астматик. Але, на щастя, я через це пройшов, і ви теж можете”, — додав він.

Також він висловив підтримку своїм підписникам, які через пандемію зазнають фінансових труднощів.

“Для всіх, хто переживає важкі фінансові часи, просто потрепіть. Це буде важкий час для всіх, але тримайтеся. Сподіваюся, з вами все гаразд”, — підкреслив він.