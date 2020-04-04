Про це зірка повідомила в своєму Instagram.
“До 5 квітня 10% від будь-якого продукту Eva Longoria, що продається на сайтах Eobuwie та Modivo, йде на допомогу в боротьбі з коронавірусів в Польщі”, — повідомила вона.
Кошти будуть спрямовані на підтримку університетської лікарні Карола Марцинковського в Познані.
Також актриса закликала своїх підписників дотримуватися самоізоляції на час пандемії.
“Залишайтеся вдома і допоможіть нам згладити криву в усьому світі. Разом ми впораємося з цим”, — підкреслила вона.
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Until April 5th, 10% from any Eva Longoria product sold at @eobuwie and @modivo goes towards coronavirus relief in Poland. Stay home and help us flatten the curve in worldwide. Together we will get through this. #EvaLongoriaShoeCollection #EvaLongoriaxEobuwie #EvaLongoriaxModivo @Eobuwie @Modivo.pl
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