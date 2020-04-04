Акторка Єва Лонгорія, відома роллю Габріель Соліс в т/с "Відчайдушні домогосподарки", направить відсоток від продажу взуття свого бренду на допомогу Польщі в боротьбі з COVID-19.

Про це зірка повідомила в своєму Instagram.

“До 5 квітня 10% від будь-якого продукту Eva Longoria, що продається на сайтах Eobuwie та Modivo, йде на допомогу в боротьбі з коронавірусів в Польщі”, — повідомила вона.

Кошти будуть спрямовані на підтримку університетської лікарні Карола Марцинковського в Познані.

Також актриса закликала своїх підписників дотримуватися самоізоляції на час пандемії.

“Залишайтеся вдома і допоможіть нам згладити криву в усьому світі. Разом ми впораємося з цим”, — підкреслила вона.