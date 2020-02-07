50-річний канадсько-американський актор та сценарист Меттью Перрі, який прославився роллю Чендлера Бінга в ситкомі "Друзі", завів аккаунт в Instagram.

Про це повідомляють #Букви.

Наразі аккаунт актера пройшов валідацію, однак жодної публікації в ньому ще немає. Проте, на нього підписані вже 2,8 млн осіб.

Колега Перрі за серіалом акторка Дженніфер Еністон з цієї нагоди пожартувала над актором.

“Я в шоці, Метті останнім приєднався до Instagram, враховуючи, що він був хм… хм… хм”, — написала вона.

Варто зазначити, що Перрі дійсно завів Instagram останнім з шести акторів, що зіграли головні ролі в “Друзях”. Ось їхні профілі:

Дженніфер Еністон (Рейчел Грін)

Кортні Кокс-Аркетт (Моніка Геллер)

Ліза Кудроу (Фібі Буф)

Метт Леблан (Джої Тріббіані)

Девід Швіммер (Росс Геллер)