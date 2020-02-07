Про це повідомляють #Букви.

Наразі аккаунт актера пройшов валідацію, однак жодної публікації в ньому ще немає. Проте, на нього підписані вже 2,8 млн осіб.

Колега Перрі за серіалом акторка Дженніфер Еністон з цієї нагоди пожартувала над актором.

“Я в шоці, Метті останнім приєднався до Instagram, враховуючи, що він був хм… хм… хм”, — написала вона.

Варто зазначити, що Перрі дійсно завів Instagram останнім з шести акторів, що зіграли головні ролі в “Друзях”. Ось їхні профілі:

Дженніфер Еністон (Рейчел Грін)

Кортні Кокс-Аркетт (Моніка Геллер)

Ліза Кудроу (Фібі Буф)

Метт Леблан (Джої Тріббіані)

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Sightseeing with @kblock43 for TopGear

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Девід Швіммер (Росс Геллер)

  • У грудні на 83-му році життя помер американський актор театру, кіно і телебачення Рон Лібман, який грав батька Рейчел Грін у ситкомі “Друзі”.