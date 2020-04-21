Про це повідомляє американська газета The Washington Post.
41-річний канадський актор Нік Кордеро, зірка багатьох бродвейських мюзиклів та номінант на премію Тоні, захворів на коронавірус наприкінці березня. Протягом останніх трьох тижнів він перебував у лікарні Cedars-Sinai Medical в Лос-Анджелесі.
Стан актора був важким. 12 квітня у зв’язку з тим, що легенева інфекція вплинула на його кров’яний тиск та серце, Кордеро знепритомнів. Через пневмонію, викликану вірусом, він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.
Медики зазначають, що COVID-19 завдає шкоди здоров’ю пацієнтів зі складним перебігом хвороби далеко за межами легенів. Наприклад, у таких хворих нерідко спостерігається підвищене згортання крові, через що в ній утворюються згустки — тромби. У зв’язку з цим лікарі дають пацієнтам препарати, що сприяють розрідженню крові.
Так само сталося і з Кордеро. Однак вживання цих препаратів спричинило в актора внутрішню кровотечу, тож від них довелося відмовитися. Через ризики утворення тромбів у правій нозі в суботу, 18 квітня, медики прийняли рішення ампутувати йому кінцівку.
“Ми зняли його з розріджувачів крові, але це знову мало призвести до підвищення згортання крові в правій нозі, тому права нога буде ампутована”, — розповіла дружина актора Аманда Клутс в Instagram-історіях.
Після операції дружина Кордеро повідомила в Instagram, що операція пройшла успішно.
“Мені зателефонували з лікарні та сказали, що Нік живий, переніс операцію і направляється в свою палату, щоб відпочити та поправитися!”, — повідомила вона.
View this post on Instagram
We got Nicks song on the radio guys! Thank you to @stevievanzandt every night at 6pm EST on @siriusxm channel 21!!! Holy Moly!!! AND right after we finished singing tonight I got a phone call from the hospital saying that Nick made it out of surgery alive and he is headed to his room to rest and recover! AMEN! He is hearing us!!! He is hearing the support, the love and your voices everyday. I just know it. Thank you God for watching over him and for the incredible doctors and nurses @cedarssinai hospital! ❤️ I may sleep tonight.
Під час хвороби актора його дружина активно висвітлює інформацію про його стан в Мережі та публікує оптимістичні пости на його підтримку. Наприклад, Клутс показала зворушливі фото Кордеро разом з їх маленьким сином, зроблені за кілька днів до хвороби.
View this post on Instagram
We did this photo shoot with our friend @ash_a_ley about a month ago. I remember at the time saying to her that I really wanted to capture this time right now. Wow, am I glad we did! It’s Day 17 since Nick went under. Today his body is adjusting. Adjusting to being off ECMO, adjusting to more medications and some sideways steps but we are staying positive. He is no doubt receiving the best care from the team @cedarssinai ❤️ Continued prayers for our guy. I’ll see you at 3pm to sing and dance to Live Your Life! #wakeupnick
Також Клутс показала яскраве відео з їхнього весілля, де вони разом танцюють.
Крім цього, Клутс запустила невеликий флешмоб: вона закликала друзів та шанувальників знімати відео, де вони співають, та публікувати їх із хештегом #wakeupnick.
- Раніше американська акторка, співачка та продюсер Ріта Вілсон розповіла про побічні ефекти через прийом хлорохіну, яким її лікували від коронавірусу COVID-19.