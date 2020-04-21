Про це повідомляє американська газета The Washington Post.

41-річний канадський актор Нік Кордеро, зірка багатьох бродвейських мюзиклів та номінант на премію Тоні, захворів на коронавірус наприкінці березня. Протягом останніх трьох тижнів він перебував у лікарні Cedars-Sinai Medical в Лос-Анджелесі.

Стан актора був важким. 12 квітня у зв’язку з тим, що легенева інфекція вплинула на його кров’яний тиск та серце, Кордеро знепритомнів. Через пневмонію, викликану вірусом, він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Медики зазначають, що COVID-19 завдає шкоди здоров’ю пацієнтів зі складним перебігом хвороби далеко за межами легенів. Наприклад, у таких хворих нерідко спостерігається підвищене згортання крові, через що в ній утворюються згустки — тромби. У зв’язку з цим лікарі дають пацієнтам препарати, що сприяють розрідженню крові.

Так само сталося і з Кордеро. Однак вживання цих препаратів спричинило в актора внутрішню кровотечу, тож від них довелося відмовитися. Через ризики утворення тромбів у правій нозі в суботу, 18 квітня, медики прийняли рішення ампутувати йому кінцівку.

“Ми зняли його з розріджувачів крові, але це знову мало призвести до підвищення згортання крові в правій нозі, тому права нога буде ампутована”, — розповіла дружина актора Аманда Клутс в Instagram-історіях.

Після операції дружина Кордеро повідомила в Instagram, що операція пройшла успішно.

“Мені зателефонували з лікарні та сказали, що Нік живий, переніс операцію і направляється в свою палату, щоб відпочити та поправитися!”, — повідомила вона.

Під час хвороби актора його дружина активно висвітлює інформацію про його стан в Мережі та публікує оптимістичні пости на його підтримку. Наприклад, Клутс показала зворушливі фото Кордеро разом з їх маленьким сином, зроблені за кілька днів до хвороби.

Також Клутс показала яскраве відео з їхнього весілля, де вони разом танцюють.

Крім цього, Клутс запустила невеликий флешмоб: вона закликала друзів та шанувальників знімати відео, де вони співають, та публікувати їх із хештегом #wakeupnick.