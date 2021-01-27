Сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради нардепи від "Слуги народу" не забували і активно спілкуватися в чаті. Однією з тем стали нещодавні протести моряків.

Переписку вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Так, днями пройшли акції протесту проти корупції в сфері підготовки та дипломування моряків. Акції проходили в Одесі, Маріуполі, Херсоні, Ізмаїлі та Києві, про що, зокрема, повідомляло агентство “Укрінформ”.

Учасники протестів вимагали відставки міністра інфраструктури України Владислава Криклія та в.о. голови Держслужби морського та річкового транспорту України Андрія Глазкова. Вони також вимагали організувати чесну роботу Державного реєстру документів моряків України (без впливу сторонніх осіб). Крім того, протестувальники вимагали підтримати проєкт наказу Міністерства інфраструктури про спрощення системи дипломування моряків.

Сьогодні дехто зі “слуг народу” припустив під час переписки в чаті, що ці мітинги могли бути проплаченими. “Звідки грошенята на мітинги… Хто знає? Відгукнися”, – написав один зі “слуг”.

Це твердження заперечили колеги нардепа. Депутат від “СН” Юлія Діденко поділилася інформацією, що “моряки проводили акції за власні кошти своїми силами, сторонніх вливань не було”.

Під час переписки вказувалося, що є Telegram-канал, у якому моряки узгоджують свої дії.

Варто відзначити, що в Україні з 22 листопада 2020 року функції Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків були передані до Морської адміністрації. Також в Україні був запущений процес ліквідації Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків і її представництв.