Українці отримують інформацію про місцеву владу і справи у своєму місті через телевізійні новини та Інтернет-видання.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи “Рейтинг“.

За даними опитування, переважна більшість українців усіх вікових груп (від 16 до 60+ років) отримують інформацію про дільність влади на містах та справи у своєму населеному пункті через телевізійні новини та Інтернет-сайти.

При цьому мешканці західної та центральної частин країни більше користуються інформацією з ТБ, а південної та східної — з Інтернет-ресурсів.

Серед соціальних мереж найбільш популярна Facebook. Нею з метою отримати інформацію про місто користуються від 44 до 49% осіб у віці від 16 до 49 років.

На третьому місці за популярністю — родичі та друзі. На інформацію близьких покладаються від 23 до 27% користувачів у всіх вікових групах.

Платформи Instagram та Telegram є найбільш популярними серед молоді (26 та 28% користувачів у віці до 30 років), найменше — серед громадян старше 60 років.

Натомість журнали та газети популярні виключно серед громадян старшого віку (37%), а молодь майже не споживає інформацію з цих джерел.

Примітно, що серед усіх груп не є популярними радіо та TikTok. Не користується популярністю і білборди/постери/листівки.