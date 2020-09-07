Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи “Рейтинг“.
За даними опитування, переважна більшість українців усіх вікових груп (від 16 до 60+ років) отримують інформацію про дільність влади на містах та справи у своєму населеному пункті через телевізійні новини та Інтернет-сайти.
При цьому мешканці західної та центральної частин країни більше користуються інформацією з ТБ, а південної та східної — з Інтернет-ресурсів.
Серед соціальних мереж найбільш популярна Facebook. Нею з метою отримати інформацію про місто користуються від 44 до 49% осіб у віці від 16 до 49 років.
На третьому місці за популярністю — родичі та друзі. На інформацію близьких покладаються від 23 до 27% користувачів у всіх вікових групах.
Платформи Instagram та Telegram є найбільш популярними серед молоді (26 та 28% користувачів у віці до 30 років), найменше — серед громадян старше 60 років.
Натомість журнали та газети популярні виключно серед громадян старшого віку (37%), а молодь майже не споживає інформацію з цих джерел.
Примітно, що серед усіх груп не є популярними радіо та TikTok. Не користується популярністю і білборди/постери/листівки.
Опитування було проведене соціологічною групою “Рейтинг”з 30 по 31 липня 2020 року. Дані були зібрані за допомогою комп’ютерного методу телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів.В ньому взяли участь 2472 громадян України віком від 16 років і старше. Статистична похибка не перевищує 2%.
- 3 вересня засідання комітету з держбудівництва завершилось скандалом, оскільки на ньому не вистачило голосів за зміни в закон, які надають ЦВК функцію соцопитування.
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