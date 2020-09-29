Більшість громадян України отримує інформацію про ситуацію в країні і світі від українських телеканалів.

Про це свідчать дані опитування фонду “Демократичні ініціативи” та Центру Разумкова, проведеного на замовлення видання “Детектор медіа”.

Так, центральні українські телеканали є джерелом інформації для 75 % респондентів. Друге місце займають соціальні мережі. За даними опитування, їхня частка зросла з 24 % у 2019 до 44 % у 2020.

Далі йдуть українські інтернет-ЗМІ, з яких інформацію про Україну та світ отримують не менше 27 % опитаних.

Водночас, значно зросла частка тих, хто отримує інформацію від родичів та друзів – із 11 % (у 2019 році) до 23 % (у нинішньому році).

Також 11 % українців отримують інформацію з меседжерів (Viber, Telegram, WhatsApp тощо), 9 % – з українських загальнонаціональних радіостанцій та місцевого телебачення, 8 % – з українських загальнонаціональних друкованих видань та 6 % – з місцевих інтернет-ЗМІ.

Крім того, для майже 6 % респондентів одним з основних джерел інформації залишається російське телебачення. Зокрема, російські телеканали найчастіше дивляться респонденти старше 50 років, які проживають у східних областях України (де частка глядачів сягає 12 % серед опитаних респондентів).

У п’ятірку найпопулярніших телеканалів України входять 1+1 (47,2 % респондентів віднесли його до 5 телеканалів, які вони найчастіше дивляться), Україна (38,3 %), ICTV (36,6 %), СТБ (32,2 %) та Інтер (30,6 %).

У другій п’ятірці знаходяться 112.Україна (21,3 %), NewsOne (14,3 %), Новий канал (13,5 %), ZIK (11,9 %) та Прямий канал (10,2 %).

Серед прихильників різних політичних сил довіра до телеканалів, порівняно із середніми показниками по країні, розподілилася таким чином:

Виборці “Слуги народу” найбільше довіряють 1+1 (35 %), Україні (22 %) та СТБ (21 %). Цікаво, що схожу структуру довіри до телеканалів мають і виборці “Батьківщини”.

Виборці “Опозиційної платформи – За життя” частіше висловлюють довіру 112.Україна (34 %), NewsOne (33 %), Інтеру (25 %) та Україні (24 %).

Виборці “Європейської солідарності” довіряють Прямому каналу (35 %), 5 каналу (28 %), Еспресо ТВ (21 %) та ICTV (20 %).

Щодо соціальних мереж, найпопулярнішою серед них є Facebook. Ним для отримання інформації по ситуацію в Україні та світі користуються 58 % респондентів. На другому місці стоїть Instagram – його обрав кожен четвертий респондент (25 %).

Далі з великим відривом йдуть телеграм-канали (9 %), Twitter (8 %), російській соцмережі Одноклассники (6 %) та ВКонтакте (5 %). Ще 2 % респондентів обрали ділову соцмережу LinkedIn. Майже 6 % вказали на те, що користуються іншими соцмережами і месенджерами. 34 % респондентів зазначили, що взагалі не користуються соцмережами.

Дане дослідження проведене на замовлення ГО “Детектор Медіа” Фондом “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2022 респондентів віком від 18 років методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 %.