Друга п’ятниця серпня 2021 року випадає на 13 число. З таким поєднанням дня тижня і дати пов’язано чимало забобонів. Фобія щодо цього дня є доволі поширеною і має власну назву — параскаведекатріафобія.

Звідки взявся страх перед п’ятницею 13-го і який вплив такі забобони мають на психічне здоров’я — розбиралися CNN та National Geographic.

Походження забобонів щодо п’ятниці 13-го

Як і багато інших забобонів, які еволюціонували з плином часу і в різних культурах, важко визначити точне походження страхів щодо п’ятниці 13-го.

Відомо, що і п’ятниця, і число 13 вважалися нещасливими у деяких культурах протягом всієї історії. Але є й докази того, що і п’ятниця, і число 13 довгий час вважалися провісниками удачі.

У язичницькі часи, наприклад, вважалося, що п’ятниця має унікальний зв’язок з божественним жіночим началом. Підказку можна знайти в англомовній назві дня тижня — Friday, яка походить від давньоанглійської мови і означає “день Фрігг”.

У скандинавській міфології Фрігг — верховна богиня, покровителька кохання, шлюбу, домашнього вогнища, народження дітей, провидиця, якій відома доля будь-якої людини.

З Фрігг часто ототожнювали Фрею, богиню кохання, родючості та війни, наділену здатністю творити магію, передбачати майбутнє і визначати, хто загине у битвах. Цим богиням поклонялися по всій Європі, і через ці асоціації п’ятницю вважали щасливим днем ​​для шлюбу.

Число 13 між тим довгий час вважалося знаменним числом у дохристиянських культурах — через кількість місячних і менструальних циклів, які відбуваються в календарному році.

Поширення страхів перед п’ятницею 13- го пов’язують передусім із християнством. Нова патріархальна віра виступила проти поклоніння численним богам і визнала нечестивим відзначення п’ятниці, числа 13 і богинь, які символізували любов, секс, родючість, магію і задоволення.

“Коли скандинавські і германські племена навернулися у християнство, Фрігг вигнали з ганьбою, її визнали відьмою. Вважалося, що кожної п’ятниці злісна богиня скликала збори з одинадцятьма іншими відьмами та дияволом — збори тринадцяти — і замислювала погані повороти долі на наступний тиждень”, — зазначає дослідник Чарльз Панаті.

Забобони поширилися зі Скандинавії на південь по всій Європі. До початку християнської ери вони міцно затвердилися в Середземному морі.

Поєднання п’ятниці і числа 13 як негативного закріпилося ще й в історії про Таємну вечерю у Великий четвер, на якій були присутні Ісус Христос і його учні. 13-м і найсумнозвіснішим гостем був Юда Іскаріот — учень, який зрадив Ісуса, що призвело до його розп’яття у Страсну п’ятницю.

Однак у біблійній традиції концепція невдалих п’ятниць сягає корінням навіть далі, ніж розп’яття. П’ятниця вважається днем, коли Адам і Єва скуштували заборонений плід з дерева пізнання, і днем, коли Каїн убив свого брата Авеля, і днем падіння Храму Соломона, і днем, коли Ноїв ковчег відправився в плавання під час Всесвітнього потопу.

В сучасному світі забобони щодо п’ятниці 13-го не універсальні. В Греції та іспаномовних країнах вівторок 13 числа вважається днем ​​невдач, а в Італії п’ятниця 17 числа викликає страх.

Дослідник Стів Руд стверджує, що комбінація п’ятниці і числа 13 остаточно стала синонімом нещастя у ХІХ столітті.

Вплив культурних забобонів на психічне здоров’я

Люди часто уникають небезпечних занять у п’ятницю 13-го, або виявляють особливу обережність, щоб бути добре підготовленими до проблем.

“За оцінками, в цей день бізнес втрачає 800 або 900 мільйонів доларів США, тому що люди не літають літаками та не роблять справи, якими б займалися зазвичай”, — казав Дональд Доссі, історик фольклору і засновник Центру управління стресом та Інституту фобії в Ешвілі (Північна Кароліна) у 2013 році.

Такі і інші культурні забобони можуть бути корисними для психічного здоров’я, вважають деякі дослідники. Ребекка Бора, професорка англійської мови в Університеті Цинциннаті, зауважила, що вони можуть викликати підвищене почуття порядку.

“Коли у вас є правила і ви знаєте, як за ними грати, все завжди здається набагато простішим. Якщо у вас є Дракула, ви можете придумати, як уникнути його або піти за часником і перемогти зло, і це досить втішно”, — каже Бора.

Інші ж вважають, що ірраціональні страхи можуть завдавати шкоди.

“Якби ніхто не розповів нам про ці негативні табу-забобони, такі як п’ятниці 13-го, насправді нам усім могло б стати краще”, — казав Стюарт Вайс, професор психології в Коннектикутському коледжі в Нью-Лондоні.

Вайс зазначав також, що люди, які вірять у забобони п’ятниці 13-го, можуть мати трискайдекафобію, тобто хворобливо боятися числа 13.

Деякі люди можуть бути настільки покалічені страхом перед цим днем, що замикаються вдома і не мають іншого вибору.

За словами Вайса, аби подолати страх, люди повинні робити невеликі кроки за межі своєї зони комфорту. Ті, хто боїться виходити з дому, можуть, наприклад, подумати про зустріч з близьким другом у затишному кафе.

Цікаво, що насправді цей день нерідко буває навіть безпечнішим за інші. Дослідження, проведене у 2008 році голландським центром статистики страхування, показало, що в п’ятницю 13-го числа дорожньо-транспортних пригод відбувається менше, ніж в інші п’ятниці, менше фіксують також пожеж та крадіжок.