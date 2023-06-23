Пошук можливостей зекономити став повсякденною потребою мільйонів українців. Одні обмежують себе й купують менше, інші — роблять онлайн-замовлення під час акції чи застосовують промокоди і отримують потрібний товар за зниженою ціною. Саме коди на знижку, як свідчать дані соцопитувань, стали одним з найпоширеніших способів економії.

Експерти Codes з’ясували, звідки користувачі отримують інформацію про знижки та де беруть секретні коди.

Найбільш популярне місце з промокодами

Найчастіше користувачі отримують промокоди на спеціальних сайтах-агрегаторах знижок на кшталт Codes.com.ua. Понад 67% учасників опитування, проведеного експертами цього сервісу, вважають такі сайти найбільш простим та зручним місцем, де можна вибрати актуальний промокод і суттєво зекономити. Так, активувавши код знижки з https://codes.com.ua/, можна отримати дисконт у розмірі від 15% до 45% і навіть більше або подарунок. А застосувавши в Stylus промокод, покупці мають можливість отримати до 25% знижки на обрані товари.

Серед переваг сайтів-агрегаторів люди також назвали:

великий вибір пропозицій;

цілодобовий доступ до сервісу;

чітка й зрозуміла структура сайту, алфавітний покажчик та групування кодів за категоріями, що полегшує пошук потрібної знижки;

відсутність обов’язкової реєстрації.

Варто зазначити, що частина респондентів велику кількість купонів та знижок на сайтах вважають недоліком, бо складно вибрати найбільш вигідну.

Де ще українці знаходять коди на знижку

На другому місці за популярністю учасники опитування назвали спеціальні розділи на сайтах інтернет-магазинів: “Акції”, “Знижки”, “Розпродажі”. Зазвичай перейти до таких розділів можна з головної сторінки. Перевагою секретних кодів, розміщених на сайті продавця, користувачі називають актуальність та надійність пропозицій, отриманих з першоджерела. Недолік у тому, що потрібно витратити багато часу, перш ніж вдасться знайти відповідний варіант.

Соціальні мережі посіли почесне третє місце. Більшість компаній мають сторінки в популярних соцмережах, на яких не лише рекламують свої товари та послуги, а й анонсують найближчі акції, розіграші призів і пропонують унікальні коди з вигідними знижками. Та існує висока ймовірність, що цікава пропозиція в нескінченній стрічці не потратить в поле зору.

Четверте місце посіла підписка на e-mail-розсилки чи Push Up-повідомлення. Залишивши на сайті ритейлера адресу електронної пошти, можна завчасно мати інформацію про майбутні акції та спецпропозиції. Але учасники опитування зізналися, що неохоче підписуються на розсилки, бо повідомлень приходить багато, тому є ризик пропустити важливий лист від потрібного магазину.

П’ятий спосіб отримання промокодів — пропозиції на знижку від популярних блогерів. Вони часто співпрацюють з брендами й у відеоповідомленнях озвучують ексклюзивні пропозиції компаній. Такі персональні коди зазвичай забезпечують високий розмір знижки, але діють обмежений проміжок часу та рідко збігаються з запланованим шопінгом.

Яким способом скористатися, вирішує споживач.У будь-якому випадку вигода у вигляді зниженої ціни компенсує витрачений на пошук знижки час.