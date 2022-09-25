Мар'яна Мамонова, капітанка медичної служби, яка п'ять місяців знаходилася у російському полоні вагітною та нещодавно повернулася в Україну у межах обміну військовополоненими, народила доньку.

Про це інформує рівненське видання “ЧаРівне” із посиланням на слова матері Мар’яни.

Пологи відбувалися у Луцькому перинатальному центрі. Дівчинка народилася 25 вересня близько 4 год ранку із вагою 3250 гр., зріст – 57 см.

За словами матері Мар’яни Мамонової, що молода мати, що новонароджена донька почуваються добре.

21 вересня Мар’яну Мамонову під час обміну полоненими повернули в Україну. Про вагітність вона дізналася у березні в заблокованому Маріуполі. Декілька місяців вагітності жінка провела на “Азовмаші”, під блокадою і постійними обстрілами, а потім – майже 5 місяців російського полону.

Мар’яна закінчила Тернопільський медичний університет, диплом магістра отримала у Київській військово-медичній академії, після чого була відправлена служити до 501-го батальйону 36-ої бригади морської піхоти. Понад три роки прослужила в ЗСУ, майже постійно допомагаючи пораненим військовим. З початку повномасштабної війни Мар’яна перебувала в Маріуполі, там же з заводу імені Ілліча потрапила у полон.

Про Мар’яну, не називаючи її імені, розповідала парамедикиня Тайра (Юлія Паєвська). Під час розмови про нелюдські умови утримання, вона згадала про жінку, яка на той час (у червні) була на сьомому місяці вагітності. Стан жінки, за словами Тайри, на той час був задовільним.