Українські військові моряки, яких у вересні 2019 року звільнили з російського полону, отримали статус учасників бойових дій (УБД).

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Відповідне рішення було прийняте під час засідання комісії з питань розгляду матеріалів, пов’язаних із визначенням учасників бойових дій та спірних питань щодо зарахування до вислуги років окремих періодів військової служби.

Зазначається, що 22 військовослужбовців Військово-Морських Сил Збройних Сил України 25 листопада 2018 року у складі членів екіпажів малих броньованих артилерійських катерів, перебуваючи на їх борту, виконували бойове завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями Російської Федерації в Керченській протоці та у подальшому були захоплені в полон.

Одноголосним рішенням комісії зазначеним військовослужбовцям надали статус учасника бойових дій. Згідно з цим моряки отримають соціальні пільги — знижки на проїзд у транспорті, знижки на плату за користування житлом, знижки на комунальні послуги тощо.