Добігає кінця другий місяць спротиву України повномасштабному вторгненню РФ. Сили оборони дали гідну відсіч агресору на північному та північно-східному напрямках. Повністю звільнено території Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Про це заявив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

Водночас він закликав жителів цих регіонів бути обережними, оскільки ворог залишив чимало мін, пасток та розтяжок, які створюють потенційну небезпеку для життя цивільних. Залужний попрохав містян бути пильними та повідомляти військове командування і ДСНС про підозрілі предмети.

“Нам вдалося ліквідувати безпосередню загрозу столиці України місту Києву. Проте для всієї країни залишається небезпека ракетних та бомбових ударів. Прошу співгромадян дотримуватися вимог безпеки під час сигналів тривоги та з розумінням ставитися до наявності фортифікаційних споруд, блокпостів і посилених заходів контролю, що мають місце в умовах воєнного стану. Прошу також утриматися від оприлюднення в соціальних мережах та медіа публікацій про наслідки ворожих обстрілів в реальному часі, а також інформації про обʼєкти, які можуть стати потенційними цілями для ураження противником”, – зазначив Валерій Залужний.

За його словами, ситуація на південному напрямку контрольована. Суттєво зменшена загроза з моря завдяки потопленню флагманського корабля Чорноморського флоту РФ. Проте небезпека висадження морських та повітряних десантів залишається. У звʼязку з цим продовжуються заходи щодо зміцнення протидесантної оборони, зокрема завдяки матеріально-технічній допомозі країн-партнерів. Сили оборони стійко забезпечують захист Миколаєва від ймовірних спроб противника відновити наступ та знищують ворога у передмісті Херсона.

ЗСУ не дає ворогу можливості просунутися в напрямку Запоріжжя. Триває героїчна оборона міста-героя Маріуполя. Командування Збройних Сил України вживає всіх можливих заходів для надання підтримки оборонцям міста. Зокрема, знищення десантного корабля “Саратов” у порту Бердянська зменшило ризик висадки десанту та вогневого ураження з моря.

Залужний зауважив, що упродовж останніх тижнів противник здійснив перегрупування сил і засобів на сході та намагається прорвати оборону на декількох напрямках, зосередивши основні зусилля на Ізюмському. Військове командування забезпечує посилення оборони, насамперед протитанковими та протиповітряними засобами. Російський “визволитель” гостро погіршив гуманітарну ситуацію в Донецькій та Луганській областях.

“Попри переважання у силах противника на деяких напрямках, завдяки набутій майстерності командирів та бойовому досвіду наших воїнів нам вдається відбивати атаки, завдаючи ворогу значних втрат. Зберігаємо бойовий дух та віру в Перемогу! Слава Україні!” – наголосив Головнокомандувач ЗСУ.