21 вересня президент Росії Володимир Путін виступив зі зверненням щодо повномасштабної російсько-української війни, під час якого звинуватив Україну та Захід у зриві перемовин та укотре нагадав, що мета так званої "спецоперації" - звільнення Донбасу.

Про це йдеться у зверненні Путіна.

Свій виступ російський президент розпочав зі звинувачення у бік Заходу, який, на його думку, хоче “ослабити та знищити Росію”.

“Вони прямо кажуть, що 1991 змогли розколоти СРСР, а зараз настав час і Росії”, – наголосив Путін.

Він також додав, що основною метою “спецоперації” РФ в Україні є начебто “звільнення” Донбасу. Очільник Кремля наголосив, що “ЛНР” вже “звільнена повістю, а “ДНР” – частково.

“Історичні землі Новоросії та інші звільнені території України не хочуть опинитись під ігом неонацистського режиму”, – зауважив він.

За словами Путіна, він доручив міноборони РФ у найближчі терміни визначити правовий статус “добровольців та ополченців Донбас”, аби він таким же, як у кадрових російських військовослужбовців.

Президент РФ також заявив. що “Захід перейшов усі межі”, адже “безвідповідальні політики” постачають Україні озброєння для наступу, якою Україна начебто завдає ударів по Росії.

За його словами, саме через Захід начебто зірвались мирні перемовини з Україною, адже, начебто, у березні Київ готовий був прийняти умови Москви, однак Заходу вони не подобались і він змусив Україну відмовитись від мирних перемовин.

Більш того, очільник Кремля звинуватив Захід у “ядерному шантажі”, однак, сказав він, “роза вітрів може розвернутись в їхній бік”.

“При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використає всі наявні засоби навіть ядерні, це не блеф”, – наголосив він.

Згадав у своєму виступі Путін і про НАТО: Альянс він звинуватив у тому, що він “проводить розвідки по всьому півдні Росії”.

Додамо, що 24 лютого, у день повномасштабного російського вторгнення, його основною метою Кремль називав “демілітаризацію” та “денацифікацію” України.

Однак коли окупантам не вдалось захопити Київ і вони вивели свої війська з північних областей, у Росії основою метою “спецоперації” почали називати “звільнення Донбасу”.

Вже на початку липня секретар Радбезу РФ Микола Патрушев заявив, що “спецоперація” Росії в Україні триватиме, поки Кремль не досягне своїх цілей, серед яких “захист українців від геноциду, денацифікація та демілітаризація”, а також “нейтралітет України щодо НАТО”. Такі ж цілі озвучував і Путін 24 лютого.

Та вже під час сьогоднішнього звернення, коли ЗСУ витіснили російську армію з Харківщини, президент РФ знову заявив, що їхня мета – “звільнення Донбасу”.