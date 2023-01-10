Колишнього виконавчого директора однієї з найбільших в світі мереж закладів швидкого харчування звинуватили в оманливих заявах щодо його звільнення.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Американська корпорація McDonald’s звільнила Стіва Істербрука у 2019 через нехтування політикою компанії, котра забороняє керівникам мати романтичні стосунки з підлеглими.

Виконавчий директор погодився на п’ятирічне відсторонення від роботи на посаді директора публічної компанії, щоб прискорити завершення розслідування державних органів щодо оманливих заяв про сексуальні стосунки зі співробітниками, оскільки, за словами самого Істербрука, окрім обміну текстовими повідомленнями та відео, нічого не було.

Нещодавно Стів Істербрук добровільно сплатив штраф у розмірі 400 000 доларів, не визнаючи та не заперечуючи звинувачення в шахрайстві, висунуте Комісією з цінних паперів, за знищення доказів службового роману.