Про це він розповів в інтерв’ю The Drive.

За його словами, найімовірніше, що операція зі звільнення Херсона триватиме до кінця листопада.

Він додав, що на сьогодні у Херсоні перебувають найбільш підготовлені та найбільш боєздатні війська російських окупантів. Більшість із них – це десантні війська, сили спецпризначення та морська піхота.

“Тобто найбоєздатніші підрозділи, які є у Росії. Вони складають кістяк угруповання, який також посилюється мобілізованим складом. Його бойова складова – це приблизно 40 тис.”, – зазначив Буданов.

Очільник ГУР також попередив, що окупанти, у разі втрати Херсона, можуть частково підірвати дамбу Каховської ГЕС.

Однак додав він, навіть якщо це станеться – росіяни зможуть підірвати лише дорогу через дамбу, аби унеможливити проїзд транспорту, а також шлюзи дамби, що призведе до часткової руйнації об’єкта.

“Це може статися, коли ми візьмемо Херсон і вони вирішать відійти. Після відходу із західного берега вони можуть зробити це, щоб перешкодити нашому просуванню на східний берег”, – пояснив Буданов.

Керівник розвідки також зауважив, що після втрати Херсона РФ може перекинути своїх військових до Білорусі. Буданов наголосив, що росіяни мріють перерізати лінії постачання іноземного озброєння на заході України, проте на даний час у них недостатньо сил, аби відкривати ще одну лінію фронту.

“Якщо говорити про російську військову присутність у Білорусі, то зараз вона не така велика. Там лише близько 4300 російських військовослужбовців. Це угруповання дуже обмежене у системах важкого озброєння, близько 80% угруповання – це мобілізовані. Отже, на нинішньому етапі загрози вторгнення з Білорусі немає”, – запевнив Буданов.

Однак ця ситуація може дуже швидко змінитися, коли Росія втратить Херсон.

“Це боєздатне угруповання після виходу з-під Херсона частково буде передислоковано на Запорізький напрямок, але частина їх може просунутися на північ до Білорусі та створювати там загрозу. Тому ми повинні бути обережними щодо цього”, – наголосив Буданов.