Звільнення українцями Кліщіївки та Андріївки, що на південь від Бахмута, за утримання яких російські війська вели наполегливу боротьбу, могло спричинити серйозну деградацію російських підрозділів, які їх захищали, оскільки просування українців у Запорізькій області впливає саме так.

За інформацією військових аналітиків, російські сили, які оборонялися в Запорізькій області з початку контрнаступу, робили це в основному без ротації підрозділів оперативного рівня і, ймовірно, зазнали додаткових втрат.

Підрозділи 71-го, 70-го та 291-го мотострілецьких полків російської 42-ї мотострілецької дивізії (Південний військовий округ) регулярно відбивали українські атаки та брали участь у різних “бойових зіткненнях”. Вони також відбивали перші етапи українського контрнаступу з червня по серпень.

У серпні українські війська почали прорив першої лінії оборони Росії російські війська витратили значну кількість живої сили, особового складу та зусиль.

Ключові висновки ISW за 18 вересня:

Звільнення Україною Кліщіївки та Андріївки на південь від Бахмута могло погіршити російську оборону в районі на південь від Бахмуту та могло зробити неефективними три російські бригади, за словами українських військових.

Українські контрнаступальні операції могли призвести до особливо сильної деградації критичних елементів еластичної оборони Росії на заході Запорізької області.

Нещодавнє українське просування на південь від Бахмуту може відповідати подібній деградації оборонних підрозділів Росії в цьому районі.

Російські війська в ніч з 17 на 18 вересня завдали серії ударів з безпілотників і крилатих ракет “Шахед-131/136” по прибережних і тилових районах України.

Повідомляється, що організація, яка ймовірно пов’язана з першим заступником глави адміністрації президента Росії Сергієм Кирієнком, відповідає за поширення провоєнної пропаганди та неправдивої інформації про Україну серед відомих діячів російського інформаційного простору.

Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, у районі кордону Донецько-Запорізької області, на заході Запоріжжя і 18 вересня на окремих ділянках просунулися вперед.

Українські війська 18 вересня вели наступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту і просунулися на західне Запоріжжя.

Деякі російські джерела стверджували, що колишні співробітники групи Вагнера тісно співпрацюють з Росгвардією (Нацгвардія Росії), щоб повернути бойові дії в Україні.

Джерело : ISW