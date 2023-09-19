За інформацією військових аналітиків, російські сили, які оборонялися в Запорізькій області з початку контрнаступу, робили це в основному без ротації підрозділів оперативного рівня і, ймовірно, зазнали додаткових втрат.
Підрозділи 71-го, 70-го та 291-го мотострілецьких полків російської 42-ї мотострілецької дивізії (Південний військовий округ) регулярно відбивали українські атаки та брали участь у різних “бойових зіткненнях”. Вони також відбивали перші етапи українського контрнаступу з червня по серпень.
У серпні українські війська почали прорив першої лінії оборони Росії російські війська витратили значну кількість живої сили, особового складу та зусиль.
Ключові висновки ISW за 18 вересня:
- Звільнення Україною Кліщіївки та Андріївки на південь від Бахмута могло погіршити російську оборону в районі на південь від Бахмуту та могло зробити неефективними три російські бригади, за словами українських військових.
- Українські контрнаступальні операції могли призвести до особливо сильної деградації критичних елементів еластичної оборони Росії на заході Запорізької області.
- Нещодавнє українське просування на південь від Бахмуту може відповідати подібній деградації оборонних підрозділів Росії в цьому районі.
- Російські війська в ніч з 17 на 18 вересня завдали серії ударів з безпілотників і крилатих ракет “Шахед-131/136” по прибережних і тилових районах України.
- Повідомляється, що організація, яка ймовірно пов’язана з першим заступником глави адміністрації президента Росії Сергієм Кирієнком, відповідає за поширення провоєнної пропаганди та неправдивої інформації про Україну серед відомих діячів російського інформаційного простору.
- Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, у районі кордону Донецько-Запорізької області, на заході Запоріжжя і 18 вересня на окремих ділянках просунулися вперед.
- Українські війська 18 вересня вели наступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту і просунулися на західне Запоріжжя.
- Деякі російські джерела стверджували, що колишні співробітники групи Вагнера тісно співпрацюють з Росгвардією (Нацгвардія Росії), щоб повернути бойові дії в Україні.
Джерело : ISW