Про це зазначається у порядку денному на сайті Парламенту.
Так, планується розглянути звільнення:
- Романа Абрамовського – міністра захисту довкілля та природних ресурсів;
- Олексія Любченка – першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки;
- Олексія Резнікова – віцепрем’єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій;
- Олега Уруського – віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості;
- Андрія Тарана – міністра оборони України.
У другому читанні планується розглянути проєкт закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень”, № 5600.
Також, у порядку денному низка ратифікаційних законопроєктів.
Також сьогодні заплановано розгляд:
“Про призначення позачергових виборів Добропільського міського голови Покровського району Донецької області” і “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції та можливої іншої протизаконної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у місті Києві під час реалізації інфраструктурних проєктів та соціально-економічних програм, у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності”, № 5763.
Ще сьогодні нардепи планують розглянути у другому читанні проєкти законів:
“Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України”, № 3959-1;
“Про адміністративну процедуру”, № 3475:
“Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну”, № 4358.