Сьогодні, 3 листопада, народні депутати планують розглянути питання про звільнення низки міністрів, зокрема і міністра оборони Андрія Тарана.

Про це зазначається у порядку денному на сайті Парламенту.

Так, планується розглянути звільнення:

Романа Абрамовського – міністра захисту довкілля та природних ресурсів;

Олексія Любченка – першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки;

Олексія Резнікова – віцепрем’єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій;

Олега Уруського – віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості;

Андрія Тарана – міністра оборони України.

У другому читанні планується розглянути проєкт закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень”, № 5600.

Також, у порядку денному низка ратифікаційних законопроєктів.

Також сьогодні заплановано розгляд:

“Про призначення позачергових виборів Добропільського міського голови Покровського району Донецької області” і “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції та можливої іншої протизаконної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у місті Києві під час реалізації інфраструктурних проєктів та соціально-економічних програм, у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності”, № 5763.

Ще сьогодні нардепи планують розглянути у другому читанні проєкти законів:

“Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України”, № 3959-1;

“Про адміністративну процедуру”, № 3475:

“Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну”, № 4358.