Михайло Діанов, звільнений з російського полону морпіх, захисник "Азовсталі", допоміг побратиму у придбанні біонічних протезів. Він передав два мільйони гривень, які було зібрано донатами, Роману Григоряну, що служив у 14-ій окремій механізованій бригаді імені Князя Романа Великого.

Про це Михайло Діанов повідомив в Instagram.

Роману Григоряну ставлять протези в Міннеаполісі (США).

“Завдяки вашій допомозі мені, Роману в ці дні в Міннеаполісі (США) ставлять якісні біонічні протези. На це я передав трохи більше 2 млн грн з ваших донатів. Якщо точно – 52 313 доларів”, – написав український захисник.

Він розповів, що Григорян – родом з Хмельниччини, має доньку. Чоловік воював на східному напрямку у лавах 14-ої окремої механізованої бригади імені Князя Романа Великого. Захисник потрапив у липні під касету під Бахмутом. Боєць втратив праву руку і праву ногу.

“Дізнався я про його потребу, коли сам був на операції в США. У Вашингтоні почув його історію. Поспілкувалися з хлопцями з PROTEZ Foundation. Домовились. Ваша допомога мені тепер дозволить Роману ходити і обіймати доньку”, – підкреслив він.

Михайло Діанов, який боронив Маріуполь, поранив руку та не отримав належної допомоги у полоні після виходу з “Азовсталі”. Його вдалося звільнити з полону в межах обміну військовополоненими 21 вересня.

Після перебування у полоні йому все ще була необхідна операція. Також йому не вистачало чотирьох сантиметрів кістки у руці. Крім того, у полоні він втратив 25 кг.

Українці задотанили йому 23 млн 430 тисяч гривень на лікування, але він вирішив передати кошти побратимам. Надалі Рінат Ахметов та ФК “Шахтар” заявили, що допоможуть Михайлу Діанову з лікуванням руки.