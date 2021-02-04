Звільнено голову популярної серед прихильників Трампа соцмережі Parler

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Parler – американський сервіс мікроблогів і соціальна мережа, яка популярна серед користувачів з консервативними поглядами. Нею користуються чимало прибічників Дональда Трампа. Соцмережа була заснована у 2018 році.

Її деактивували після її ролі в заворушенні 6 січня у Капітолії США. І Apple, і Google видалили цей застосунок зі своїх онлайн-магазинів, будучи незадоволеними спробами компанії стримати поширення закликів до насильства. Amazon вирішила повністю відмовитися від хостингу своїх веб-сайтів на AWS. Parler намагалася подати в суд на Amazon, але суддя відхилив вимогу.

10 січня Матце повідомив Fox News, що всі співробітники компанії – і навіть її юристи – покинули його.

“29 січня 2021 року рада директорів Parler, очолювана Ребеккою Мерсер, прийняла рішення негайно позбавити мене посту голови компанії. Це не моє рішення. Я розумію, що ті, хто контролює компанію, мали якусь комунікацію зі співробітниками і третіми особами з цього питання , через що виникла плутанина, яка змусила мене опублікувати це публічну заяву”, – заявив Матце.

За його словами, протягом останніх декількох місяців він зустрічав постійний опір своєму баченню продукту, твердій вірі в свободу слова і погляду на те, як слід керувати Parler.

За інформацією видання, у Parler також були проблеми з конфіденційністю. Дослідники змогли виявити величезну кількість користувацького контенту, включаючи місце розташування з геотегами і відео, які пізніше були перетворені на інтерактивні карти атаки на будівлю Капітолію. Це і довело участь в штурмі багатьох користувачів Parler.

Після цього Комітет з нагляду палати представників закликав ФБР розслідувати причетність Parler до нападу на Капітолій.

Зараз Parler знову працює, але все ще має обмежений функціонал. Хостинг-послуги компанії надає Epik, який також підтримує скандально відомі сайти – такі, як Gab і 8chan.