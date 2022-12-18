Про це інформує CNN із посиланням на російські ЗМІ.
Бут був присутній на відкритті Луганського відділення прокремлівської ультранаціоналістичної Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР).
Бут зазначив, що радий вперше відвідати місто Луганськ і висловив упевненість, що в окупованому регіоні “незабаром стане мирно, і люди будуть жити без страху за своє майбутнє”.
Лідер ЛДПР Леонід Слуцький заявив, що їм довелося двічі змінювати маршрут до Луганська через те, що “поруч працює високоточна зброя”. Він також самовпевнено заявив, що “Донбас і Росія разом назавжди”.
Сам Бут 10 грудня заявив, що “всім серцем” підтримує війну Москви проти України та що, якби у нього “була можливість і необхідні навички”, він “обов’язково пішов би добровольцем”.
- 8 грудня зірку WNBA Бріттні Грінер звільнено з російського ув’язнення в межах обміну ув’язненими на засудженого в США російського торговця зброєю Віктора Бута, котрий роками озброював деякі з “найжорстокіших конфліктів у всьому світі”.
- Раніше Байден вже зауважував Джейку Тепперу з CNN, що не планує зустрічатися з Путіним, але була одна обставина, за якої він міг це розглянути. Він хотів обговорити умови звільнення Грінер.
- Колишній президент США Дональд Трамп заявив 11 грудня, що відмовився від угоди з Росією під час свого перебування на посаді щодо звільнення затриманого американця Пола Велана в обмін на засудженого російського торговця зброєю Віктора Бута.