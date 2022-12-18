Звільнений російський торговець зброєю Віктор Бут, якого нещодавно обміняли ув’язненими із зіркою WNBA Брітні Ґрінер, у суботу відвідав окупований Росією Луганськ.

Про це інформує CNN із посиланням на російські ЗМІ.

Бут був присутній на відкритті Луганського відділення прокремлівської ультранаціоналістичної Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР).

Бут зазначив, що радий вперше відвідати місто Луганськ і висловив упевненість, що в окупованому регіоні “незабаром стане мирно, і люди будуть жити без страху за своє майбутнє”.

Лідер ЛДПР Леонід Слуцький заявив, що їм довелося двічі змінювати маршрут до Луганська через те, що “поруч працює високоточна зброя”. Він також самовпевнено заявив, що “Донбас і Росія разом назавжди”.

Сам Бут 10 грудня заявив, що “всім серцем” підтримує війну Москви проти України та що, якби у нього “була можливість і необхідні навички”, він “обов’язково пішов би добровольцем”.