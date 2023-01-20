Про це повідомив журналіст Deutsche Welle Бенджамін Альварес у Twitter, а також Getty Images.
У Берліні акцію проводять біля офісу канцлера Німеччини Олафа Шольца.
Getty пише, що багато учасників акції — це українці, які прийшли на мітинг зі своїми прапорами, фотографіями леопардів та плакатами з гаслами “Танки для України”, “Звільніть “Леопардів!”, “Росія — терористична держава”, “Врятуйте Україну!”.
Крім того, у мережі опублікували відео з мітингу в Берліні, де чутно як протестувальники скандують: “Звільніть “Леопардів” негайно!”.
Protesters, many of them Ukrainian expatriates living in #Berlin, protest under the motto: "Free the Leopards" outside the Chancellery to demand that #Germany send Leopard battle tanks to #Ukraine 📷: Maja Hitij pic.twitter.com/nR3xnvKxkF
— Getty Images News (@GettyImagesNews) January 20, 2023
A "Free the Leopards!" protest in front of the German Chancellery as defense ministers meet at Ramstein Air Base. pic.twitter.com/vm0Jj3eaad
— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) January 20, 2023
- 19 січня відбулася зустріч міністра оборони США Ллойда Остіна з його німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Посадовці обговорювали наша Україні німецьких танків Leopard 2, однак дійти згоди не змогли.
- 19 січня під час голосування німецький Бундестаг не підтримав пропозицію опозиційної фракції ХДС/ХСС передати танки Leopard 1 і Leopard 2 Україні.