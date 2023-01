Про це повідомив журналіст Deutsche Welle Бенджамін Альварес у Twitter, а також Getty Images.

У Берліні акцію проводять біля офісу канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Getty пише, що багато учасників акції — це українці, які прийшли на мітинг зі своїми прапорами, фотографіями леопардів та плакатами з гаслами “Танки для України”, “Звільніть “Леопардів!”, “Росія — терористична держава”, “Врятуйте Україну!”.

Крім того, у мережі опублікували відео з мітингу в Берліні, де чутно як протестувальники скандують: “Звільніть “Леопардів” негайно!”.

Protesters, many of them Ukrainian expatriates living in #Berlin, protest under the motto: "Free the Leopards" outside the Chancellery to demand that #Germany send Leopard battle tanks to #Ukraine 📷: Maja Hitij pic.twitter.com/nR3xnvKxkF

— Getty Images News (@GettyImagesNews) January 20, 2023