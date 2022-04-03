Після звільнення Київської області від російських окупантів і заходу туди журналістів, світ шокувала картина, яка панувала в ще нещодавно квітучому місті. Зруйновані будинки, знищені автомобілі, розбиті дороги та техніка, але найстрашніше – сотні тіл місцевих жителів.

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#Букви зібрали матеріал про Бучу.

1 квітня ЗСУ звільнили Бучу від окупантів. 2 квітня заступниця міністра оборони Анна Маляр заявила, що українська армія повністю звільнила Київську область від російських військ. На території Бучі протягом останніх чотирьох тижнів тривали важкі бої.

Коли туди змогли зайти журналісти без ризику для свого життя, вони оприлюднили кадри того, на що перетворилася Буча: усіяні трупами людей і тварин дороги та тротуари, сліди тортур на мирних жителях, яких беззбройними убили, зґвалтовані жінки та діти, брухт, який раніше був технікою, спалені, розвалені будинки.

Цього чоловіка росіяни катували, а після того – викинули в люк вмирати.

Команда СNN розповіла світу про братську могилу в Бучі. За словами мера міста Анатолія Федорука, у братських могилах Бучі вже поховано близько 300 осіб. В основному це – мирні місцеві жителі. Журналісти бачили, як біля могил плакали люди та шукали серед тіл своїх рідних.

Награбовані планшети і мобільні телефони не доїдуть до дружин і дітей російських воєнних злочинців. 🎥: Sergei Loiko | Facebook pic.twitter.com/CYsu0DgO9l — Букви (@Bykvu) April 3, 2022

Наступного ранку ці світлини розійшлися світом і опинилися на перших шпальтах світових видань.

Радник очільника ОП Михайло Подоляк наголосив, що те, що відбулося в Бучі – це спланований геноцид. А мобільні крематорії Росія взяла з собою в Україну не для своїх військових – а для того, щоб приховати тіла убитих російськими окупантами мирних українців.

П’ятий президент України Петро Порошенко закликав екстрено скликати Радбез ООН та Раду ООН з прав людини через звірства російських окупантів у Київській області з метою показати всьому світу факти геноциду українського народу з боку путінського режиму. Група юристів, що була сформована за дорученням Порошенка, розпочала фіксування воєнних злочинів, які скоїли російські солдати в місті Буча. Матеріали підуть у міжнародні суди.

Після оприлюднення кадрів сотень убитих мирних мешканців Київської області, які є прямим свідченням воєнних злочинів РФ, міністр закордонних справ Україна Дмитро Кулеба закликав G7 ввести нові санкції проти Росії.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян і російської влади.

“Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками к которым вы пришли”, – наголосив він.

Президент зазначив, що створено спеціальний механізм правосуддя для розслідування та судового розгляду кожного злочину окупантів на території України. Суть цього механізму: спільна робота національних та міжнародних фахівців, слідчих, прокурорів та суддів.

Реакція світової спільноти

Колишня прокурорка ООН Карла дель Понте, яка в 1990-х займалася розслідуванням воєнних злочинів в Руанді та Югославії, закликала Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видати ордер на арешт Путіна.

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що він шокований картиною російських злочинів у Бучі.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що російські війська скоїли воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях, зокрема під Києвом. “Я глибоко шокований фотографіями з Бучі. Вбивство мирних жителів є воєнним злочином і не може бути виправданим”, – зазначив дипломат.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що відступ російських військ, місця масових вбивств в Бучі, які вона лишає по собі, розкривають повний масштаб звірств РФ і заявив, що немає іншого шляху – зараз купівля нафти та газу в Росії є фінансуванням військових злочинів. Він закликав усіх не ставати співучасником цього.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав атаки військ РФ на мирних жителів жахливими і застудив дії росіян.

“Підлі напади Росії на невинних мирних жителів в Ірпіні та Бучі є ще одним доказом того, що Путін та його армія вчиняють військові злочини в Україні. Жодне заперечення чи дезінформація з боку Кремля не може приховати те, що, як ми всі знаємо, є правдою – Путін у розпачі, його вторгнення провалюється, а рішучість України ніколи не була сильнішою. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом військову машину Путіна. Ми посилюємо наші санкції та військову підтримку, а також посилюємо наш пакет гуманітарної підтримки, щоб допомогти тим, хто потребує допомоги на місцях”, – написав Джонсон.

Він також анонсував додаткову фінансову підтримку та надання спеціалістів. Прем’єр-міністр Великої Британії наголосив, що не заспокоїться, доки справедливість не буде відновлена.

Мер литовського міста Паланги, одного із міст-побратимів Бучі, Шарунас Вайткус закликав жителів запалити свічки у пам’ять про загиблих у місті.

Він попросив місцевих жителів надіслати фото свічок – і вони відгукнулися.

Десятки свічок у литовському місті сьогодні горять у пам’ять за невинно вбитими українцями.

Генсек ООН Антоніо Гутерреш написав: “Я глибоко шокований фотографіями мирних жителів, убитих у Бучі, Україна. Вкрай важливо, щоб незалежне розслідування призвело до ефективної відповідальності”.

“На вулицях сотні підло вбитих мирних жителів. Мої співчуття та солідарність з українцями”, – написав президент Франції Емманюель Макрон.

“Ми не можемо мовчати”, – відреагували в посольстві США на події в Бучі.