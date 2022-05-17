Сенатори Сполучених Штатів Америки з обох сторін уклали угоду щодо законопроєкту, який розширить закон про військові злочини від 1996 року. Таким чином США хочуть надати американським судам можливість розглядати справи, пов'язані зі злочинами армійців, навіть якщо винуватець або жертва не є громадянином США.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Ідея проєкту закону полягає у тому, що якщо той, хто вчинив воєнні злочини в іншій державі, згодом прибуде до США – він може бути притягнутим до відповідальності міністерством юстиції Сполучених Штатів Америки.

Розширити закон про військові злочини США спонукали російські армійці, які вбивали мирних українців під час тимчасової окупації окремих населених пунктів.

Попри партійні розбіжності, які завела Конгрес США у глухий кут, прихильники законопроєкту впевнені, що є реальні шанси його швидкого ухвалення.

“США не повинні бути прихистком для воєнних злочинців, які намагаються сховатись від правосуддя у своїх країнах”, – наголосив автор проєкту закону Чарльз Грасслі.

Він додав, що цей законопроєкт буде потужним сигналом про те, що воєнні злочинці повинні нести покарання незалежно від того, де вони вчинили цей злочин і хто став їх жертвою.

Інший сенатор, Річард Дурбін наголосив, що цей проєкт закону заповнить “кричущу прогалину” у законодавстві США та забезпечить судове переслідування іноземних воєнних злочинців у Сполучених Штатах Америки.

“Злочинці, які скоюють невимовні воєнні злочини, схожі на ті, що відбуваються на наших очах в Україні, повинні бути притягнуті до відповідальності. У нас є влада та відповідальність, щоб гарантувати, що США не стануть прихистком для цих злочинців”, – йдеться у заяві.

Сенатори закликають свої фракції підтримати цей законопроєкт, сподіваючись, що його ухвалять одностайно, пропускаючи процес розгляду комітетом.

Зазначимо, що в ухваленому Конгресом США у 1996 році законі про воєнні злочини включено частину міжнародних законів війни. Тобто, даний закон передбачає відповідальність за порушення Женевських конвенцій 1949 року.

Йдеться про умисне вбивство цивільних, катування, біологічні експерименти та повномасштабне знищення і присвоєння майна, не виправдане воєнною необхідністю, яке здійснене незаконно.

Однак даний закон розповсюджується лише на випадки, коли винуватцем або жертвою злочину є громадянин США.

Запропонованим проєктом закону пропонується усунути цей пункт, щоб закон діяв для кожного винуватця злочину, який перебуває у США, незалежно від громадянства злочинця та жертви. Окрім цього, даний проєкт закону усуне термін давності стосовно воєнних злочинів, тому суд над злочинцем зможе відбуватись і через багато років після його скоєння.