Близько 174 тисячі кв. км території України можуть потребувати розмінування, оскільки там відбувалися інтенсивні бойові дії. Ці майже 30% необхідно розчистити від вибухонебезпечних предметів, залишених російськими окупаційними військами. Водночас нинішніх зусиль недостатньо.

Про це мовиться у звіті аналітичного центру Globsec.

Україна стала найбільшою замінованою територією у світі, випередивши Афганістан та Сирію. Водночас багато замінованих районів складно обстежити, оскільки близько 18% території України залишаються під тимчасовою окупацією.

Аналітики вважають, що найбільш замінованими територіями є деокуповані території Харківської та Херсонської областей — російські війська були присутні там протягом тривалого часу. Автори звіту вказують на важчі і тривалі бойові дії, 10-кратне зростання площі потенційного зараження, а також набагато більший спектр боєприпасів, що використовується, що кардинально відрізняє ситуацію до лютого 2022 року.

Росіяни встановлюють міни на тваринах, трупах, залишають подвійні та потрійні міни-пастки на дорогах, полях та лісах. Щобільше, солдати російської армії навмисно мінують сільськогосподарські райони та угіддя, роблячи їх непридатними для використання.

У Globsec відзначили, що нині процес розмінування просувається надто повільними темпами. Зокрема фактичний розмір розмінованих територій у Донецькій та Луганській областях становив лише 2,5% потенційно замінованих ділянок – 414,56 кв. км з необхідних 16 тисяч кв. км.

В Україні, пояснюють експерти, працюють близько 500 різних команд із розмінування, в них задіяно до 5000 військових інженерів та саперів. Щоб розчистити територію 4700 кв. км, їм знадобиться близько 20 років. Враховуючи, що очищення вимагають території площею у 174 тисячі кв. км, — то залученим фахівцям та нинішній потужності знадобиться для цього 737 років.

Довідка. GLOBSEC – це неурядова аналітична організація глобального спрямування. Її місія – впливати на формування майбутнього шляхом генерування нових ідей та рішень для кращого та безпечнішого світу. Організація є одним з лідерів роботи у форматі “дипломатії другого рівня” і має усталені дієві комунікації з більшістю лідерів європейських країн, Великої Британії та США.

З початку повномасштабного вторгнення РФ GLOBSEC проводить роботу з формування практичної підтримки України у трансатлантичній спільноті на політичному, дипломатичному, військовому та економічному напрямках.