Про це мовиться у звіті аналітичного центру Globsec.
Україна стала найбільшою замінованою територією у світі, випередивши Афганістан та Сирію. Водночас багато замінованих районів складно обстежити, оскільки близько 18% території України залишаються під тимчасовою окупацією.
Аналітики вважають, що найбільш замінованими територіями є деокуповані території Харківської та Херсонської областей — російські війська були присутні там протягом тривалого часу. Автори звіту вказують на важчі і тривалі бойові дії, 10-кратне зростання площі потенційного зараження, а також набагато більший спектр боєприпасів, що використовується, що кардинально відрізняє ситуацію до лютого 2022 року.
Росіяни встановлюють міни на тваринах, трупах, залишають подвійні та потрійні міни-пастки на дорогах, полях та лісах. Щобільше, солдати російської армії навмисно мінують сільськогосподарські райони та угіддя, роблячи їх непридатними для використання.
У Globsec відзначили, що нині процес розмінування просувається надто повільними темпами. Зокрема фактичний розмір розмінованих територій у Донецькій та Луганській областях становив лише 2,5% потенційно замінованих ділянок – 414,56 кв. км з необхідних 16 тисяч кв. км.
В Україні, пояснюють експерти, працюють близько 500 різних команд із розмінування, в них задіяно до 5000 військових інженерів та саперів. Щоб розчистити територію 4700 кв. км, їм знадобиться близько 20 років. Враховуючи, що очищення вимагають території площею у 174 тисячі кв. км, — то залученим фахівцям та нинішній потужності знадобиться для цього 737 років.
Довідка. GLOBSEC – це неурядова аналітична організація глобального спрямування. Її місія – впливати на формування майбутнього шляхом генерування нових ідей та рішень для кращого та безпечнішого світу. Організація є одним з лідерів роботи у форматі “дипломатії другого рівня” і має усталені дієві комунікації з більшістю лідерів європейських країн, Великої Британії та США.
З початку повномасштабного вторгнення РФ GLOBSEC проводить роботу з формування практичної підтримки України у трансатлантичній спільноті на політичному, дипломатичному, військовому та економічному напрямках.
- Міністерка економіки України Юлія Свириденко під час засідання Міжвідомчої робочої групи з питань гуманітарного розмінування заявила, що низка країн готова передати техніку, необхідну для розмінування сільгоспугідь.
- За оцінками розвідки Сполученого Королівства, для очищення України від мін, ймовірно, знадобиться щонайменше десять років.
- Гуманітарне розмінування українських земель буде відбуватись за допомогою новітніх технологій – сапери почнуть використовувати спеціальні протимінні дрони, які незабаром доставлять в Україну.
- За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування території України коштуватиме 37,4 млрд доларів.