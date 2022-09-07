Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що повідомлення України про те, що росіяни використовують Запорізьку АЕС як "щит" для свого персоналу та військової техніки, підтверджені звітом МАГАТЕ.

Про це повідомляє CNN.

За словами Кислиці, на тлі посилення загроз безпеці після окупації Запорізької АЕС “Україна чітко продемонструвала свою готовність вивчати всі варіанти нейтралізації ядерного ризику”: “Підготовка візиту та наступні події показали, що окупаційна “влада” готова продовжувати займатися ядерним тероризмом і не шкодує зусиль для зловживання МАГАТЕ для маніпуляційних цілей”, — наголосив амбасадор.

Він також додав, що “збройні провокації [з боку Росії] тривають”.

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Сергій Кислиця спростував заяви РФ про відповідальність України за обстріли в цьому районі: “Ми підтверджуємо, що Україна за жодних обставин не вдавалася до силових військових дій, які б поставили під загрозу не лише нашу державу, а й мільйони життів у сусідніх країнах”.

“Єдиний спосіб остаточно усунути ядерні загрози, що випливають з незаконної російської присутності на станції, — це виведення російської зброї та військ і повернення станції під законний повний контроль України”, — заявив посол.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки заявив, що російська делегація намагалася чинити тиск на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, коли його команда готувала звіт щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

ДОВІДКА. Раніше МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію, в якому зазначило, що постійні обстріли загрожують ядерній безпеці.

У звіті зазначили, що обстріли могли вплинути на конструкції, системи та компоненти, пов’язані з безпекою, і могли спричинити значний вплив на безпеку, загибель людей і поранення працівників ЗАЕС. Рафаель Гроссі заявив, що хоча обстріли ще не спричинили ядерної надзвичайної ситуації, вони постійно загрожують ядерній безпеці.