У грудні 2020 року розвідувальний підрозділ поліції Капітолію почав збір даних з соціальних мереж про змову з метою штурму Капітолію, а також про конкретні заклики до насильства 6 січня.

Про це йдеться в новому звіті Сенату США, повідомляє американське видання Axios.

Масштаби цих погроз не було доведено до відома керівництва USCP (поліції Капітолію), рядових офіцерів або федеральних правоохоронних органів. В результаті, як показує звітний документ на 127 сторінок, усі виявилися непідготовленими до найсерйознішого штурму з часів війни 1812 року.

У спільному звіті, опублікованому у вівторок вранці головами демократів і високопоставленими республіканськими членами сенатських комітетів з внутрішньої безпеки, не досліджувалося походження і мотиви людей, які брали участь у нападі. Також не аналізувалася потенційна роль і колишнього президента Трампа.

Багато учасників штурму були відданими прихильниками Трампа. Вони приїхали в округ Колумбія на мітинг “Врятуйте Америку” (“Save America”), безпосередньо перед нападом. Сенатор Рой Блант повідомив Axios, що це рішення було прийнято почасти тому, що міністерство юстиції у власному розслідуванні все ще з’ясовувало коло осіб.

Ключові результати:

У звіті, підготовленому сенатором Гері Петерсом (штат Мічиган), Емі Клобучар (демократка від штату Міннесота), Робом Портманом (штат Огайо) і Блантом, йдеться:

У поліції Капітолію не було оперативного плану або кадрового забезпечення на спільне засідання 6 січня, на якому проходив підрахунок і підтвердження голосів колегії виборників 2020 року. Офіцери USCP (поліції Капітолію) також були погано підготовлені до нападу, у них не було ефективного обладнання та відповідної підготовки.

Незважаючи на розвіддані, зібрані ще у грудні, вони не були передані до ФБР і міністерства внутрішньої безпеки, юстиції та оборони.

Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) і ФБР також не випускали офіційних розвідувальних бюлетенів про можливий штурм 6 січня, що ще більше ускладнило роботу правоохоронних органів.

Пізно увечері 5 січня офіс ФБР у Норфолку, штат Вірджинія, поширив ситуаційний звіт, попереджаючи людей, що прямують до Вашингтона “на війну” 6 січня. Колишні посадовці, відповідальні за безпеку Капітолію, сказали, що вони не бачили документ.

Міністерство оборони хотіло не виглядати надмірно мілітаризованим після своєї відповіді на протести Black Lives Matter (після вбивства Джорджа Флойда).

Вищі посадові особи агентства годинами займалися “плануванням дій” в міру того, як проходили заворушення. Численні варіанти дій були відфільтровані між секретарем армії Райаном Маккарті, колишнім виконувачем обов’язків голови міністерства оборони Крісом Міллером і Вільямом Вокером, колишнім командувачем національною гвардією округу Колумбія.

Читайте також: Трамп збирається повернутися у велику політику та готується до виборів

Міністерство юстиції, згідно з даними Міністерства оборони США, було головним федеральним агентством, що відповідає за безпеку 6 січня.

Мін’юст ніколи не розробляв план безпеки і не координував заходи під час атаки, сказав секретар армії Маккарті.

У звіті йдеться, що всі відповідальні відомства “в повному обсязі виконали” запити комітетів про надання інформації.

“У нас є низка запитів як в ФБР, так і в DHS, щоб вони розповіли, що вони знали і коли вони це знали … Ми хочемо точно визначити, де виникла проблема, але досі не можемо отримати задовільну відповідь”, – сказав Петерс.

У зв’язку з цим комітет рекомендує, серед іншого:

Загальний план для поліції Капітолію щодо оцінки загроз для особливих заходів.

Конгресу надати USCP додаткове фінансування на навчання і захисне спорядження.

Надати начальнику поліції USCP односторонні повноваження запитувати підтримку у Національній гвардії під час нападу.

Спецслужби зобов’язати повідомляти в Конгрес дані про внутрішній тероризм.

Як відомо, натовп прибічників Трампа 6 січня штурмував Капітолій. Це сталося під час затвердження членами Конгресу США результатів президентських виборів 2020 року, на яких переміг Джо Байден.

Через заворушення і штурм тоді загинули п’ятеро осіб, зокрема офіцер поліції.

У лютому конгресмен-демократ Бенні Томпсон подав позов проти Дональда Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані, звинувативши їх у змові з метою підбурювання до заворушень у Капітолії 6 січня. Згодом схожий позов подав конгресмен-демократ Ерік Сволвелл.