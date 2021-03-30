Журналіст Андрій Дзиндзя під час засідання парламенту, на якому заслуховували звіт очільника СБУ щодо акції протесту на Банковій 20 березня, сфотографував шпаргалку Івана Баканова. Він заявив, що депутати зі "Слуги народу" ставили йому запитання відповідно до цієї шпаргалки.

Відповідні фото Дзиндзя опублікував в Facebook. #Букви звірили зміст шпаргалки із запитаннями та відповідями очільника СБУ, озвученими на засіданні парламенту.

“Нічого особливого, просто перед лейтенантом Бакановим лежить сценарій з запитаннями та відповідями на них. Ці запитання йому на сьогоднішньому засіданні абсолютно випадково були задані депутатами “Слуги народу”! “95 квартал” — це назавжди”, — прокоментував Дзиндзя, надавши відповідні фото.

В об’єктив Дзиндзі потрапили дві сторінки, на яких можна побачити 5 запитань та 4 розгорнутих відповіді на них, написаних від особи Баканова.

Це були такі запитання:

Скажіть, будь ласка, яких заходів вживала Служба безпеки напередодні цієї акції протесту? Чи займається СБУ протестними акціями, в тому числі, радикального характеру? […] щодо нещодавніх подій довкола викриття незаконного військового формування. Чи не вважаєте ви це переслідуванням героїв АТО? Ми розуміємо, що під час будь-яких масових акцій збільшується ризик терактів. Чи проводить СБУ роботу щодо їх недопущення? Останнім часом все більш помітною стає роль СБУ в контексті санкцій. Фігурують відомі прізвища. Відбувається […].

Перше ж запитання, що пролунало після звіту правоохоронців, співпало зі шпаргалкою. Це було запитання під №3 в списку Баканова — щодо переслідування героїв АТО. Його поставив депутат-мажоританик з Вінниччини, член фракції “Слуги народу” Анатолій Драбовський, якому передав слово колега за фракцією Дмитро Микиша.

Під час виступу можна побачити, що Баканов імпровізував, але спирався на шпаргалку. Так, у його відповіді можна почути ті самі тези про те, що СБУ поділяє людей тільки на тих, хто порушує закон і ні, а також про те, спецслужба надала достатньо інформації, аби можна було оцінити об’єктивність розслідування. Однак ці тези були сказані іншими словами. Так само не дослівним було формулювання запитання Драбовського.

Загалом на запитання до спікерів було виділено 6 хвилин. Крім Баканова відповідали також т.в.о. голови ДБР Олексій Сухачов та голова Нацполу Ігор Клименко, тож частка цього часу пішла на запитання до них та їхні відповіді.

За ці шість хвилин прозвучало ще кілька запитань до Баканова, утім їх більше не ставили представники “Слуги народу” і зі шпаргалкою вони не співпадали.

Зокрема, питання не на списком-шпаргалкою поставили виключений з фракції “СН” Гео Лерос, депутат “ЄС” Володимир Ар’єв, депутат “ОПЗЖ” Дмитро Лубінець, депутатка “Голосу” Соломія Бобровська.

Орієнтир на відео — з 17:41 на годиннику ліворуч

Пригадаємо, хто такий Баканов…

45-річний Іван Баканов — земляк і партнер президента Володимира Зеленського, тісно пов’язаний з діяльністю “Кварталу”. Про те, чим Баканов займався до “Кварталу” відомо небагато. Зокрема, що він закінчив Київську академію соціальних відносин і туризму, отримавши диплом юриста, працював в концерт-холі “FREEДОМ”.

На ім’я Івана Баканова зареєстровані компанії ТОВ “Студія Квартал 95” і ТОВ “Квартал-95”. Їх засновник і кінцевий бенефіціар — Green Family Ltd — зареєстрований на Кіпрі, в Нікосії. Там вказані два керівники — Оксана Лазаренко (дружина Івана Баканова) і Марина Разомова-Георгіу. Баканов очолював компанію з 2013 року і працював там головним юристом.

Примітно, що дружина Баканова є громадянкою Росії, але живе і працює в Україні із посвідкою на постійне проживання.

До кінця 2017 року Баканов став лідером партії “Партія рішучих змін”, яка потім була перейменвала у “Слуга народу”. Потім був керівником штабу Зеленського, відповідальним за взаємодію з Верховною Радою.

З травня по серпень 2019 року Баканов обіймав посаду першого заступника голови СБУ — начальника Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю. 29 серпня 2019 року Верховна Рада затвердила Івана Баканова на посаді голови СБУ, яку до цього обіймав Василь Грицак.