Зволікання зі створенням у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії (ТСК) по справі "вагнерівців" є небезпечним для українських розвідників, які були залучені до цієї спецоперації.

Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявив народний депутат з “Європейської Солідарності”, Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський, якого цитує пресслужба “ЄС”.

“Якщо винні залишаться безкарними, вони і надалі будуть створювати передумови для витоку державних таємниць прямо до головних зацікавлених споживачів – до Кремля”, – наголосив Забродський.

“По-друге, істину потрібно встановити не лише для того, щоб покарати винних, але й для відновлення довіри західних партнерів, яку ціною неабияких зусиль було встановлено протягом 2014-2018 років. Саме шляхом очистки державного сектору від кремлівських шпигунів”, – додав він.

Забродський пояснив, що розвіддані країн-партнерів вкрай важливі для забезпечення обороноздатності України.

“Несподіваний і немотивований зрив спецоперації завдав удару по цій довірі, можливо, на роки вперед. І відновлення такої довіри, в першу чергу, є нашим національним інтересом”, – зазначив нардеп.

Він нагадав, що ПВК “Вагнер” є міжнародною терористичною організацією, яка виконує найбруднішу роботу для путінського режиму по всій земній кулі.

“На них – кров українських військових і цивільних громадян. У складі злочинної групи планувалося затримати двох терористів, причетних до збиття малайзійського Боїнгу МН-17 під Торезом. Терориста, причетного до збиття транспортного ІЛ-76 під Луганським аеропортом. Терориста, причетного до збиття АН-26 під Луганськом”, – заявив Забродський.

Він наголосив, що за лічені години до успішного затримання вказаних військових злочинців “імовірний “кріт” у військовому керівництві України гарантував свободу цим вбивцям і знищення ще однієї порції доказів злочинів путінського режиму проти України”.

“На жаль, небезпека зараз загрожує безпосереднім учасникам спецоперації як з боку російських спецслужб, так і, на жаль, з боку української влади, яка, замітаючи сліди, допускає незаконний і аморальний тиск на чесних, патріотичних українських розвідників і контррозвідників, розв’язала проти них психологічний терор. Зокрема, поширюючи про них фейки на так званих інформаційних зливних бачках”, – повідомив Забродський.

Нардеп додав, що створення ТСК і встановлення істини по справі “вагнерівців” є питанням національної безпеки України, яке “мало б об’єднати всіх парламентарів у Верховній Раді”.

Варто зазначити, що сьогодні під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради нардепи від фракцій “Європейської Солідарності” та “Голосу” виступили із заявою з парламентської трибуни.

Вони вчергове закликали негайно створити ТСК для розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера”.

Що відомо про спецоперацію з “вагнерівцями”?

Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.

Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, голова комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.