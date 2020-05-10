Про це він написав у Facebook.

“Мама. Перше слово, яке вимовляємо в житті. Мами віддають без останку всі свої сили від нашого першого подиху. Це вони цілують ніжки немовляти до того, як воно зробить перший крок. Вони міцно тримають за руку, коли вчимося ходити. Вони витримують наші “Не хочу шапку”, “Не піду до школи”, “Ти нічого не розумієш!”. Терпляче чекають дзвінка, розуміючи, що ми по вуха зайняті роботою. Не ображаються. Ображаються, але продовжують нас любити. Ні за що, без причини, просто тому, що ми – їхні діти. До них ми йдемо у складні часи, щоб почути таке важливе “Все буде добре”, – написав президент.

Він закликав усіх дзвонити мамам щодня і говорити їм слова любові та вдячності.

“Я дякую своїй найріднішій матусі Риммі Володимирівні та коханій Олені Зеленській. Мені поталанило мати поруч двох жінок, яких я сміливо можу назвати найкращими мамами у світі”, – сказав Володимир Зеленський.