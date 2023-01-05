У Вишгородському районі Київської області у четвер 5 січня проводитимуться навчання для саперів.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

За словами місцевої влади, бійці відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Через це в деяких громадах лунатимуть звуки вибухів: “Закликаємо жителів зберігати спокій. У разі повітряної тривоги прямувати до укриття”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок повномасштабної російсько-української війни близько 30% території України потребують розмінування.