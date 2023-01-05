Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.
За словами місцевої влади, бійці відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.
Через це в деяких громадах лунатимуть звуки вибухів: “Закликаємо жителів зберігати спокій. У разі повітряної тривоги прямувати до укриття”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що внаслідок повномасштабної російсько-української війни близько 30% території України потребують розмінування.
- За час повномасштабної російсько-української війни війська окупантів пошкодили понад 27 000 об’єктів інфраструктури у Київській області, з яких близько 24 тисячі – це житлові будинки.
- Протягом 4 січня російські військові завдавали ударів з артилерії, танків та мінометів вели обстріли прикордонних населених пунктів Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів на Харківщині. Крім того, місцева влада нагадує, що в регіоні залишається мінна небезпека.