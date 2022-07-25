Народна депутатка від партії "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна наголосила, що скасування виплати середньої заробітної плати мобілізованим за їхнім місцем роботи було помилкою.

Про це нардепка написала у Telegram-каналі.

Політикиня сповістила, що “Європейська Солідарність” реєструє законопроєкт з метою повернути збереження середнього заробітку за місцем роботи (до мобілізації) працівникам, які зараз боронять Україну. Цю гарантію було виключено прийнятим 1 липня законом 2352 щодо оптимізації трудових відносин, який уже набрав чинності.

“ЄС” пропонує за умов збереження мобілізованими середнього заробітку на підприємствах, в установах, організаціях, компенсовувати ці витрати роботодавцям:

“Для роботодавців таких працівників, які виплачуватимуть таку середню заробітну плату, — компенсувати відповідні втрати. Тобто для суб’єктів господарювання – право зменшити на суми таких виплат податкові зобов’язання із податків і зборів, що зараховуються до державного бюджету, протягом воєнного стану та 12 місяців після його припинення або скасування”, – пояснила Южаніна.

Нардепка наголосила, що звуження соціальних гарантій має і далі матиме ще більший негативний вплив на мотивацію мобілізованих працівників. І зараз цього допускати не можна. Вона додала, що ситуацію необхідно терміново виправляти.

“Потрібно дякувати воїнам за кожен ранок щодня, і, звичайно, дякувати зокрема матеріально”, – резюмувала Ніна Южаніна.