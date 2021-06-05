«Звичайно»: секретар РНБО погодився з помилковим тлумаченням ПДЧ в НАТО

Про це повідомляють #Букви.
Зокрема, у п’ятницю, 5 червня, Данілов став гостем програми “Свобода слова Савіка Шустера”. За кулісами секретар РНБО поспілкувався з журналістом.
Данілов розповів, що у 2008 році Франція та Німеччина відмовили України у наданні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. Він додав, що ця позиція двох країн була неприємною та незрозумілою для України. На його думку, у разі надання Україні ПДЧ в НАТО у 2008 році можна було б уникнути анексії Криму.
Після цього журналіст програми вирішив уточнити, що ПДЧ в НАТО – це “Постійно діючий член НАТО”.
“Звичайно”, – відповів Данілов й навіть не спробував виправити його.
Нагадаємо, що вчора секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Франція та Німеччина мають нести відповідальність за російську анексію Криму, оскільки цьому передувала відмова двох країн у наданні Україні та Грузії Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.
- У квітні Володимир Зеленський закликав Захід підтримати оновлення “нормандського формату” та запросити до участі у переговорах США, Велику Британію та Канаду. Також він відкинув пропозицію президента РФ Володимира Путіна провести переговори з ватажками “Л/ДНР”.