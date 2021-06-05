«Звичайно»: секретар РНБО погодився з помилковим тлумаченням ПДЧ в НАТО

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов погодився з помилковим розшифруванням абревіатури ПДЧ в НАТО.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, у п’ятницю, 5 червня, Данілов став гостем програми “Свобода слова Савіка Шустера”. За кулісами секретар РНБО поспілкувався з журналістом.

Данілов розповів, що у 2008 році Франція та Німеччина відмовили України у наданні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. Він додав, що ця позиція двох країн була неприємною та незрозумілою для України. На його думку, у разі надання Україні ПДЧ в НАТО у 2008 році можна було б уникнути анексії Криму.

Після цього журналіст програми вирішив уточнити, що ПДЧ в НАТО – це “Постійно діючий член НАТО”.

“Звичайно”, – відповів Данілов й навіть не спробував виправити його.

Нагадаємо, що вчора секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Франція та Німеччина мають нести відповідальність за російську анексію Криму, оскільки цьому передувала відмова двох країн у наданні Україні та Грузії Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.