Експерти Інституту вивчення війни вважають хибними припущення Заходу, що під час зими бойові дії у російсько-українській війні зупиняться. На думку аналітиків, зима не стане перепоною для контрнаступу українських військових.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

9 листопада NBC News повідомило, що деякі посадовці зі США та Заходу очікують на “зимове уповільнення бойових дій” та вважають, що це відкриє можливість для відновлення діалогу між Києвом та Москвою.

“Осіння та весняна багнюка може сповільнити або зупинити військовий прогрес, так само як і несправне або недостатнє зимове обладнання. Деяке військове обладнання може потребувати адаптації для холодної погоди, а брак обладнання чи боєзапасів можуть уповільнити просування через матеріально-технічні труднощі, а не зимову погоду”, – наголосили експерти.

В ISW додали, що зимова погода може завдати непропорційної шкоди погано оснащеним російським армійцям, а от добре забезпечні ЗСУ навряд чи припинять свій контрнаступ з початком зими.

Більш того, експерти вважають, що промерзла місцевість навпаки полегшить просування вперед, ніж це було в осінні місяці з багнюкою.

“Якщо бої таки припиниться цієї зими, це станеться через матеріально-технічні проблеми та кульмінацію кількох кампаній з обох сторін. Російські кампанії із захоплення всіх територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей досягли кульмінації кілька місяців тому – попри неодноразові наполягання російських військ розпочати неефективні атаки – і російські війська твердо тримають оборону на більшій частині лінії фронту”, – резюмували аналітики.