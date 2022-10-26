Українська та російська армія готуються до введення бойових дій в умовах низьких температур, коли спочатку дощі розмивають поля та дороги, а потім наступає глибокий мороз. Микола Бєлєсков, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, урядового мозкового центру в Києві, вважає, що це буде випробуванням для обох сторін.

Про це повідомило The Wall Street Journal.

Армії двох країн готуються до невблаганної погоди та коротших днів зими. Все це вплине на здоров’я та моральний дух військ, зменшить ефективність зброї та датчиків збору розвідувальної інформації, а ще посилить матеріально-технічні труднощі утримання солдатів у польових умовах.

Микола Бєлєсков додав, що здійснювати наступ у 15 градусів морозу буде проблемою для обох сторін.

“Наземна війна взагалі дуже складна. Зимова війна — подвійний виклик”, — сказав він.

Насамперед зима вдарить по тилу. Готуючись до неї, Росія стала атакувати українські електростанції та теплоцентралі, а також перекрила постачання енергоресурсів до Європи. У такий спосіб Москва сподівається, що європейці переконають уряди зменшити допомогу Україні через холод і дискомфорт.

Бен Баррі, фахівець із сухопутних війн з Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, додав, що холод, ймовірно, уповільнить темп бойових дій. Утім, “якщо будь-яка сторона хоче воювати, вона може продовжувати воювати”.

Напередодні холодів Україна звернулася по допомогу до партнерів, аби вони передали запаси на зиму. США надали десятки тисяч одиниць спорядження для холодної погоди, а тисячі одиниць надсилають Канада, Болгарія та інші члени НАТО. В Україні ж закликають жертвувати гроші на “зігрівання Збройних Сил”.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що допомога буде націлена на зимовий одяг, генератори, намети і все те, що потрібно українським силам протягом зими.

На фронт Росія стала залучати підкріплення з мобілізації, яке часто погано навчене. Кремлівські блогери активізують краудфандингові кампанії для додаткових закупівель зимового спорядження, а для президента Володимира Путіна показують тренувальні табори, де офіцери демонструють новобранцям спорядження для холодної погоди.

“Західні офіційні особи сказали, що Україна, швидше за все, буде оснащена краще, ніж росіяни, завдяки західним поставкам, а її солдати – краще мотивовані. Але просування України, швидше за все, буде сповільнено зимовими умовами. Натомість Росія, яка, на думку західних аналітиків, має мало шансів на просування, має легшу роботу з захисту території”, — йдеться у повідомленні.

Взимку українським солдатам буде важче ховатися. Здебільшого на сході України ведуть артилерійську війну. Вона передбачає, що бійці ЗСУ мають швидко переміщуватися в інше місце, поки ворог не завдав удару туди, звідки було випущено снаряди. На снігу сліди техніки будуть помітні, тому за ними можна буде точно визначити напрям руху солдатів. Багаття зроблять захисників помітнішими, а відсутність листя на деревах ще більше викриє їх.

Науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень зауважив, що не вдасться воювати за методами, якими користуються навесні і влітку. За його словами, будеь розроблено нові стратегії та методи, аби боротися в нових реаліях.

Найважчі умови будуть у листопаді та на початку грудня. У цей період часу, котрий ще називають “бездоріжжям”, дороги розмиє, після чого багно перетвориться на твердий ґрунт.

“Хто краще підготується і зможе використати цю ситуацію на свою користь, той зможе рухатися вперед”, – сказав Бєлєсков.

У Кремлі сподіваються, що зима і холод допоможуть їхній армії, як це було під час відбиття військ Наполеона і Гітлера. Проте цього разу Росія виступає як агресор, а не той, хто обороняється.

Взимку 1939-1940 років СРСР вдерлася до Фінляндії, але останні були краще оснащені до холоду, ніж загарбники, і знали місцевість. За сучасними підрахунками стверджують, що радянські втрати у 10 разів перевищували втрати фінів. Утім, врешті Фінляндія капітулювала. Під час зими 1941 року радянські війська краще скористалися ситуацією, коли болото замерзло у другій половині листопада, ніж німці.

За словами командира батальйону “Дніпро-1” Нацгвардії України Юрія Берези, кожного з 1500 бійців під його командуванням споряджають запасними парами черевиків і теплими ковдрами. Він наголосив, що зима – це насамперед мокрі черевики та шкарпетки, тому до цього слід готуватися.

На околицях Слов’янська, де вирито мережу окопів, вже є великі запаси дров і печей. Командир почав воювати проти Росії з 2014 року. Юрій Береза зазначив, що на сході України температура може опускатися до мінус 20 градусів за Цельсієм, тоді як на півдні зима, зазвичай, м’якша.

“Тільки в рекламі російське обладнання працює при мінус 20 градусах, – сказав він. – Наше працює краще, але насправді все сповільнюється, і нам потрібно додаткове пальне та оливи, щоб переконатися, що наше обладнання не виходить з ладу”.

Прокремлівські блогери, які підтримують окупаційну війну, запустили збір пожертв на теплі речі для російських чоловіків, мобілізованих на війну в Україні. Блогер Юрій Подоляк заявив, що через два тижні після оголошення збору зібрано 400 млн рублів (6,5 млн доларів), але визнав, що їхні “склади виявилися порожніми”.

Інший військовий блогер, під ніком Kotenok Z, казав, що дії Росії скоро будуть значно ускладнені погодою. У жовтні він підкреслював, що “лінія фронту стабілізується в більшості місць, і окопна війна триватиме”.

Командувач російськими силами на сході України Олександр Ходаковський зазначав, що нині війська вступають “в період затухання”, бо наближається зима, яка приносить коротші дні, дощі й хмари. Ворог теж розуміє це, тому “намагається прорватися подекуди в ці останні теплі та сухі дні”.